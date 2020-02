Swatch X 007 – six montres en l’honneur de James Bond 

À l’occasion de la sortie du dernier James Bond, Mourir peut attendre, la marque horlogère suisse lance une collection exclusive de modèles en l’honneur de l’agent 007.

Pour sa collection capsule incluant six modèles, dont le lancement est prévu le 20 février 2020, Swatch s’est inspiré des affiches originales et des séquences d’ouverture de James Bond 007 contre Dr. No (1962), Au service secret de Sa Majesté (1969), Moonraker (1979), Permis de tuer (1989), Le monde ne suffit pas (1999) et Casino Royale (2006).

Prochainement, une septième création de cette collection 007 sera dévoilée. Elle a été créée par Swatch et la costumière du film Mourir peut attendre, Suttirat Anne Larlab pour Q, le personnage favori de Swatch. Q crée tous les gadgets de James Bond, des dispositifs de repérage à ses armes secrètes. Sa montre exclusive dans le film Mourir peut attendre reflète la combinaison intemporelle entre la tradition et un penchant pour l’innovation futuriste. À l’image de Q lui-même.

La sortie du film Mourir peut attendre est prévue le 8 Avril en France.

www.swatch.com, www.007.com