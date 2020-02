SWATCH X 007 – La montre de Q dans « Mourir peut attendre »

Après le lancement de la collection Swatch X 007 en l’honneur de la saga James Bond, Swatch poursuit sa mission secrète avec une montre spéciale en édition limitée pour célébrer la sortie de «Mourir peut attendre». La 7e montre de la collection capsule a été réalisée pour Q, le personnage préféré de Swatch. Q est le cerveau derrière tous les gadgets de Bond. Des appareils de surveillance aux armes ultra-secrètes, les inventions de Q n’ont pas de limite.

La costumière de « Mourir peut attendre », Suttirat Anne Larlarb, est à l’origine du design de l’édition limitée de Q dans le film. Mariant sa personnalité et son style, le modèle Skin Irony en acier inoxydable brossé est le mix parfait entre tradition et innovation futuriste. Son bracelet en cuir marron tartan avec ses bords rouges et le cadran brossé soleil accompagne un mécanisme décoratif apparent où Swatch et Q se rencontrent à 6h.

La montre de Q, proposée dans un packaging en forme d’ordinateur portable, sera lancée le 5 mars 2020, quatre semaines avant la sortie du film « Mourir peut attendre » dans les salles.

Skin Irony « NO TIME TO DIE », 200 €