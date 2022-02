Swatch reprend les couleurs de la nature

Pour ne faire plus qu’un avec la nature, Swatch propose de mettre le travail sur pause pour explorer de nouveaux territoires avec sa nouvelle collection COLORS OF NATURE inspirée par les paysages dépaysants de la planète.

Cinq modèles BIG BOLD (47mm, 130 €) sont proposés dans des tons allant du sable du désert au basalte noir en passant par le rouge canyon, le bleu artique et le vert forêt. Chacun possède un boitier en biocéramique; savant mélange de 2/3 de poudre de céramique et 1/3 de matériaux biosourcés fabriqués à partir d’huile de ricin. L’innovation au service de la nature !

La collection sera disponible dans tous les Swatch stores et sur l’eshop