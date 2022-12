Swatch dévoile une édition spéciale Suisse et festive

Swatch rend hommage à son pays natal – la Suisse – avec cette montre inédite à l’occasion des fêtes de fin d’année.

À la recherche d’un cadeau cool pour le soir du réveillon ? Ce modèle spécial rivalise avec les plus belles décorations de Noël. L’édition limitée Golden Merry possède un boitier noir en matériaux biosourcés et un bracelet en textile brodé. Le cadran noir affiche des motifs de châlets, d’animaux et de sapins dorés qui contrastent avec les aiguilles rouges, le tout encadré par une couronne de points multicolores. Le bracelet folklorique est décoré de houx brodé et de jolies clochettes en pendentif.

Swatch Golden Merry – 110 €.