Swatch collabore avec Omega et imagine une MoonSwatch

Ensemble, les deux marques ont imaginé une version Swatch inédite de la Speedmaster Moonwatch. Un partenariat inattendu, provocateur et visionnaire – une première entre Swatch et Omega. C’est le point culminant d’une tendance à la collaboration entre les marques de luxe et de streetwear, qui donne naissance à de nouveaux produits innovants incarnant le meilleur des deux mondes.

Les deux marques ont puisé leur inspiration dans l’espace pour créer une collection de onze modèles Swatch portant le nom de corps célestes : de l’étoile géante au centre du système solaire à la planète naine à son extrême périphérie.

Tous les modèles Swatch sont en biocéramique, un mélange unique de deux tiers de céramique et d’un tiers d’extrait d’huile de ricin – breveté par la marque. Même si des couleurs comme le rose et le bleu pâle indiquent qu’on s’écarte des montres Omega Speedmaster standards, un fan inconditionnel de la

Moonwatch aurait du mal à repérer la différence dans le design global. Les principales caractéristiques de la Moonwatch sont bien présentes : le boîtier asymétrique, la célèbre échelle tachymétrique avec le point sur quatre-vingt-dix et les compteurs typiques de la Speedmaster fonctionnent tous parfaitement.

La Moonwatch d’Omega est aussi légendaire qu’un must pour les collectionneurs.

La collection Bioceramic Moon Swatch de Swatch fait de ce modèle emblématique une pièce accessible aux fans du monde entier. Version plus terre à terre de la montre qui a marché sur la lune, elle reflète parfaitement la joie de vivre et la philosophie d’innovation de Swatch. La nouvelle collection se décline dans des couleurs exclusives. Chaque MoonSwatch dispose de sa propre déclaration de mission, de gravures inspirantes et des logos Omega X Swatch sur le cadran et la couronne. La planète qu’elle évoque figure sur le couvercle de la pile de chaque modèle. Un bracelet Velcro adapté aux combinaisons spatiales complète le chic de l’astronaute.

Collection Bioceramic MoonSwatch; disponible dès le 26 mars dans une sélection de boutiques Swatch.