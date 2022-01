Suunto 5 Peak, sportive mais abordable (mais sportive)

Cela ne coûte rien d’explorer les grands espaces. En revanche, les montres outdoor coûtent en général un bras ou deux. Mais pas la nouvelle Suunto 5 Peak. Légère avec ses 39 g, cette montre multisports est également plus légère pour votre portefeuille. Et beaucoup moins cher que le Suunto 9 Peak et le Fenix ​​7 de Garmin.

Et ne pensez pas qu’elle lésine sur la qualité pour maintenir le prix bas. Dotée d’une coque en acier inoxydable robuste et dotée du même type de lentille en nylon que vous trouverez sur les lunettes de soleil d’été durables, la Suunto 5 Peak est conçue pour résister aux conditions météorologiques pires que tout ce que vous rencontrerez dehors.



Ce boîtier abrite également une suite complète de capteurs GPS pour des données de localisation précises. Avec la prise en charge de la 3D et des cartes thermiques via l’appli Suunto, le 5 Peak promet un guidage d’itinéraire étape par étape sur votre poignet, tandis que les commandes de musique intégrées vous permettent de changer facilement de liste de lecture pendant que vous naviguez.

Alimentée par les commentaires du moniteur de fréquence cardiaque, la Suunto 5 Peak fournira le type de conseils d’entraînement adaptatifs auxquels les sportifs sérieux s’attendent, ainsi que la quantité exacte de graisse et de glucides que vous avez brûlée lors de votre dernière course à travers les landes. La durée de vie de la batterie n’est pas non plus cheap, avec trois modes pour durer de 20 à 100 heures, selon les fonctionnalités dont vous avez besoin. Seulement regarder l’horloge ? Passez au réglage de l’heure pour une longévité de 10 jours.



Hélas, vous ne pouvez pas échapper complètement aux contraintes de coût : le bracelet est fabriqué à partir de déchets. Cool pour ceux qui aiment les trucs verts. Dotée de 80 modes sportifs, de la course à pied, au yoga, en passant par le cyclisme, la danse ou le kayak, la Suunto 5 Peak accompagnera les sportifs de tous horizons dans leurs prochaines aventures et dans la préparation de leurs objectifs. Avec des outils de suivi de la forme, du sommeil, un assistant d’entrainement évolutif, de multiples options GPS, le suivi d’itinéraires, ou encore un altimètre GPS, la Suunto 5 Peak a toutes les fonctionnalités d’une grande. La Suunto 5 Peak est disponible en précommande à partir d’aujourd’hui, jeudi 20 janvier au tarif de 299 €. Elle sera ensuite en vente en Europe et sur le site internet de Suunto partir du 1er février, puis dans le monde entier au printemps 2022.