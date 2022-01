Suunto 5 Peak, encore plus durable

Suunto présente la Suunto 5 Peak. Légère, compacte, résistante et durable cette nouvelle montre prend le virage design amorcé par la Suunto 9 Peak en mai dernier qui a remporté un succès considérable. Une montre qui se positionne en entrée de gamme avec des fonctionnalités qui feront pâlir les plus grandes.

Construite sur la base de la Suunto 5, la nouvelle Suunto 5 Peak est 41 % plus légère que son prédécesseur, tout en étant plus élégante, dotée d’une meilleure autonomie, plus pratique aussi avec ses mises à jour logicielles sans fil, et ses commandes musicales. Dotée de 80 modes sportifs, de la course à pied, au yoga, en passant par le cyclisme, la danse ou le kayak, la Suunto 5 Peak accompagnera les sportifs de tous horizons dans leurs prochaines aventures et dans la préparation de leurs objectifs. Avec des outils de suivi de la forme, du sommeil, un assistant d’entrainement évolutif, de multiples options GPS, le suivi d’itinéraires, ou encore un altimètre GPS, la Suunto 5 Peak a toutes les fonctionnalités d’une grande. La Suunto 5 Peak est disponible en précommande au tarif de 299 €. Elle sera en vente sur le site internet de Suunto partir du 1er février