Surface Laptop Studio, la nouvelle star portable de Microsoft

La Surface la plus musclée à ce jour veut tout faire.

La vedette du grand rafraîchissement de la gamme Surface 2021 de Microsoft ? En voici le modèle le plus cher et le plus puissant : le produit phare Surface Laptop Studio (prix à confirmer, en vente début 2022). À l’instar du Surface Book qu’il remplace, la conception transformatrice du Surface Laptop Studio lui permet de passer sans effort entre l’ordinateur portable, la tablette et les scènes de divertissement, tandis que la fiche technique suggère qu’il sera suffisamment robuste pour s’attaquer à toutes les tâches, sauf les plus exigeantes.

L’écran tactile de 14,4 pouces embarque Dolby Vision et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis qu’à l’intérieur, vous puissiez l’équiper avec jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR4x, un processeur Intel Core i7 de 11e génération, des graphiques pour ordinateur portable Nvidia GeForce RTX 3050 Ti et jusqu’à 2 To de SSD amovible. Un stylet Surface accompagne l’engin, cliqué magnétiquement sous le bord avant lorsqu’il n’est pas utilisé. Les Surface Go 3, Surface Duo 2, Surface Pro 8, Surface Pro 7+ et Surface Pro X sont annoncés aux côtés du Surface Laptop Studio.