Super Bowl : Apple Music lance le compte à rebours du show de la mi-temps avec Rihanna

Ne manquez pas la conférence de presse officielle de l’Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show qui aura lieu le 9 février à 18h00, en présence de Rihanna.

Apple Music offre aux fans de Rihanna de nouvelles façons exclusives de redécouvrir et de célébrer son génie musical à l’approche du très attendu Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show qui se déroulera le dimanche 12 février 2023 au State Farm Stadium à Glendale, en Arizona. Plus tôt dans le mois, Rihanna a dévoilé à ses fans un teaser. Alors que le concert évènement approche, il est possible d’écouter les titres de Rihanna en profitant du son multidimensionnel enrichi d’Apple Music. Dès aujourd’hui, les personnes abonnées pourront accéder aux chansons de la star en Audio Spatial avec Dolby Atmos, et ainsi redécouvrir les tubes qui ont marqué sa carrière.

« Rihanna figure parmi les artistes les plus prolifiques de notre époque, et nous sommes impatients, tout comme ses fans du monde entier, de la voir monter sur scène lors de la première édition de l’Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show », a déclaré Oliver Schusser, Vice President of Apple Music and Beats. « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de mettre Rihanna à l’honneur, et de permettre à ses fans de profiter de sa musique de façon inédite avec l’Audio Spatial et de découvrir des contenus exclusifs sur Apple Music. »

Le 9 février 2023 à 18h CET, Nadeska Alexis d’Apple Music Radio s’entretiendra avec Rihanna lors de la conférence de presse du Show de la mi-temps du Super Bowl. Cette interview sera diffusée en direct puis disponible à la demande sur Apple Music, sur les comptes TikTok, Instagram, YouTube et Twitter d’Apple Music (@AppleMusic) et sur la chaîne NFL Network.

Pour les fans qui souhaitent chanter en cœur avec Rihanna, la nouvelle fonctionnalité Apple Music Sing leur permet de prendre le micro pour interpréter en solo, en duo ou les chœurs de leurs morceaux favoris, sur tous les modèles d’iPhone et d’iPad compatibles ainsi que sur la nouvelle Apple TV 4K.

Afin d’être aux premières loges, l’équipe d’Apple Music Radio sera présente sur le terrain et dans les gradins pour ne rien rater des festivités et de la performance tant attendue de Rihanna. Parmi les programmes exclusifs dédiés figureront notamment “Halftime Hype Radio”, une série en dix parties consacrée à certaines des performances de mi-temps de Super Bowl les plus marquantes de tous les temps ; “Rihanna Revisited Radio”, une table ronde en huit épisodes explorant l’impact culturel du répertoire de la chanteuse insaisissable ; et “Live from Super Bowl LVII”, une émission animée par Zane Lowe, Ebro Darden et Nadeska Alexis d’Apple Music Radio, accompagnés de nombreux invités spéciaux, qui proposera des retransmissions quotidiennes en direct capturant l’ambiance qui règne en Arizona à l’approche de ce week-end. Pour clore l’évènement, “Halftime Recap Radio”, qui célèbrera les débuts d’Apple Music au Super Bowl Halftime Show et reviendra sur ce moment historique, sera diffusé le lundi 13 février. Les auditeurs et auditrices peuvent écouter Apple Music Radio ici: apple.co/_Radio.

Et pour les amateurs de football qui souhaitent se préparer pour le match, Apple Music proposera une collection officielle de 32 playlists regroupant les morceaux les plus écoutés par les équipes de la NFL dans les vestiaires, en salle d’entrainement et les jours de match. En outre, des playlists d’échauffement exclusives, sélectionnées par des joueurs de la NFL tels que Travis Kelce (les Chiefs de Kansas City), Stefon Diggs (les Bills de Buffalo), Trevon Diggs (les Cowboys de Dallas), Davante Adams (les Raiders de Las Vegas) et Dak Prescott (les Cowboys de Dallas), seront proposées avant le match, ainsi qu’une playlist de vidéos retraçant les performances de mi-temps des matchs passés.

Le partenariat pluriannuel conclu avec Apple Music associe le Show de la mi-temps du Super Bowl – la performance musicale la plus visionnée de l’année – à Apple Music, qui met à l’honneur les musiciens et musiciennes, auteurs-compositeurs, producteurs et les fans, et offre l’expérience d’écoute la plus aboutie du marché avec un catalogue de plus de 100 millions de morceaux et la qualité sonore immersive de l’Audio Spatial.

Suivez les dernières actualités concernant le show de la mi-temps du Super Bowl et Rihanna sur la page apple.co/_RoadToSBLVII, et accédez à des contenus exclusifs sur les coulisses de l’évènement en suivant les comptes TikTok, Instagram, YouTube et Twitter d’Apple Music (@AppleMusic). Le Show de la mi-temps sera également disponible à la demande sur Apple Music après l’évènement.