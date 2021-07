Sun bear, la bière qui vous met le Sun

L’été, quel bonheur de déguster une bière bien fraîche au soleil, avec de préférence option vue sur mer, et bien sûr avec modération… Il fait tellement chaud, qu’à l’heure de l’apéro on prendrait bien une bonne bière artisanale.

Justement, B7&1More est une marque de bières sauvages aux saveurs authentiques. Cette Sun bear dévoile, au nez, dévoilera des notes de pain frais et de caramel. Florale, légèrement épicée et élégante, cette bière rousse est élevée au miel de côte d’or et développe un nez très complexe et une ampleur en bouche qui séduira vos papilles.

B7&1More Bear Sun, 3,80 €, www.b7and1more.com