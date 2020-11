Suivez l’édition digitale du Paris Audio Video Show 2020 !

Découvrez les dernières actualités Hi-Fi et Home-Cinéma à travers un événément entièrement digital en ligne les 14 et 15 novembres prochains et disponible en replay sur la page Facebook et la chaîne Youtube du Paris Audio Video Show ainsi que sur les pages Facebook et la chaîne Youtube de notre partenaire Son-Vidéo.com.

Les fabricants les plus emblématiques présenteront en vidéo leur actualité et les nouveautés produits dans un format entierement interactif vous permettant de poser vos questions en live. Enceintes, amplificateurs, projection, vinyle, casques, baladeurs, streaming, rythmeront le plus important événement du genre en France pour le plus grand plaisir des passionnés de technologie audiovisuelle.

Quand ? Samedi 14 et Dimanche 15 novembre 2020 de 10h à 19h

Où : En ligne et en direct sur www.parisaudiovideoshow.com