Su son immersif DTS:X sur les prochains téléviseurs Sharp

DTS a annoncé aujourd’hui que Sharp allait intégrer le son immersif DTS:X à sa prochaine gamme de produits TV en Europe. Le DTS:X for TV est une solution audio immersive complète conçue pour les architectures de SoC TV à un ou deux cœurs. Elle est entièrement rétrocompatible avec tous les contenus encodés par DTS, y compris DTS:X et DTS-HD® Master Audio des disques Blu-ray et DTS Digital Surround. La solution comprend également le tout dernier décodeur de streaming immersif DTS:X à haut rendement pour le streaming de contenu provenant de services OTT.

DTS:X for TV est compatible avec la solution de post-traitement audio DTS Virtual:X™ pour offrir une expérience audio réellement immersive à partir du contenu diffusé sur les haut-parleurs internes d’un téléviseur.

Ce son DTS:X sera disponible sur le nouveau modèle de téléviseur Android 4K Ultra HD 70DN5EA (disponible en février 2022). Le DTS:X sera également présent sur la série EQ Android TV récemment annoncée et disponible en mars 2022. Ce partenariat apportera un son immersif captivant aux téléviseurs Sharp pour une expérience audio premium de premier ordre.