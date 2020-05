Streets of Rage 4, destination années 90

Pour ceux qui possédaient une Sega Mega Drive dans les années 90, il est probable que leurs meilleurs souvenirs n’étaient pas ceux d’un hérisson bleu rapide mais de voyous dans des rues baignées de la lumière des néons.

Les beat-em-ups défilants étaient à la mode à l’époque; et Streets of Rage en était le roi. Mais la série est restée en sommeil depuis la fin du temps des arcades. Il aura ensuite fallu une collaboration entre des fans partageant les mêmes idées et des développeurs indépendants, tous originaires de France, pour donner à la série Sega ce renouveau tant attendu. Le résultat est clairement très vieille école, car chaque coup de poing et coup de pied frappe directement au coeur de la nostalgie.



Ce qui frappe immédiatement dans Streets of Rage 4, c’est son style artistique, dessiné à la main. Un choix audacieux, mais les visuels de la bande dessinée expriment de manière vibrante l’esprit du pixel art original. Fixer l’histoire dix ans après le dernier jeu permet également de repenser le personnage, comme la nouvelle barbe et le ventre d’Axel, ainsi que d’introduire du sang neuf comme Cherry, fille du membre d’origine Adam.

Plus important encore, c’est un bon beat-em-up à l’ancienne avec juste quelques ajustements modernes pour garder de la fraîcheur. En plus de ramasser toutes sortes d’armes, vous devrez faire attention aux risques environnementaux occasionnels, bien que la santé utilisée lors d’attaques spéciales puisse également être récupérée en attaquant. Vous pouvez même jouer en exécutant tous vos mouvements avec seulement trois boutons – si vous pouviez brancher un contrôleur Mega Drive, ce serait parfait.

Avec douze niveaux répartis dans des lieux inspirés et dynamiques, c’est vraiment top. Vous pourrez toujours le finir facilement en quelques heures/ Mais bien jouer, en particulier en profitant du nouveau système de combo, est une autre question si vous voulez atteindre les sommets du classement.

Impossible de parler de Streets of Rage sans mentionner la bande son – même l’intrigue simple mais efficace tourne autour de la musique, tandis que l’arme de choix de Cherry se trouve être une guitare électrique. Pour rendre le son des rues, Streets of Rage 4 n’a pas seulement recruté le compositeur original de la série, Yuzo Koshiro, mais a également fait appel à des collaborateurs d’autres beat-em-ups d’arcade renommés d’antan, comme Street Fighter II et Final Fight, et le les résultats ne déçoivent pas. En un mot, ça cogne totalement.



C’est par ailleurs la première fois dans la série que vous pouvez avoir jusqu’à quatre joueurs se bagarrant à l’écran pour le chaos multijoueur. L’inconvénient est que cela est limité au multijoueur local, de sorte que les circonstances actuelles signifient que peu de gens pourront l’utiliser. Mais après le confinement, ou en famille, c’est différent.

Streets of Rage 4 – notre verdict

Comme Sonic Mania réveille un classique pour donner le jeu que les fans de jeux Sonic recherchaient depuis des années, Streets of Rage 4 offre un KO de rêve pour les bagarreurs d’arcade de la vieille école, avec beaucoup de défis à relever et de récompenses à accumuler. La nouvelle histoire, les visuels revus et quelques ajustements modernes garantissent qu’il s’agit bien là d’une suite, mais profondément ancrée et célébrant son histoire.