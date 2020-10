Steinway & Sons dévoile un piano en édition limitée avec Lenny Kravitz

Steinway & Sons annonce le lancement d’une nouvelle Edition Limitée, le Kravitz Grand, en collaboration avec Lenny Kravitz, véritable Renaissance man contemporain.

Lenny Kravitz i maginé sa propre version de l’emblématique modèle B, strictement limitée à 10 exemplaires. Pour ce projet personnel, Lenny Kravitz et son studio Kravitz Design ont disséqué chaque aspect de la construction du piano, de la ceinture à la mécanique en passant par les vis, pour créer un tout nouveau look qui ne ressemble à rien de ce que Steinway a créé auparavant. « Le premier instrument sur lequel j’ai joué était un Steinway », se souvient Lenny Kravitz. « Depuis le début de ma carrière il y a 30 ans, j’ai toujours été fan de leurs pianos et je me sens privilégié d’avoir eu l’opportunité de concevoir le piano de mes rêves. J’ai mis tout mon cœur et toute mon âme dans chaque élément de design de ce piano et je suis reconnaissant d’avoir travaillé avec un partenaire qui m’a laissé tant de liberté dans la création. Cette démarche a donné naissance à quelque chose de très personnel et repousse les limites de ce que l’on peut faire avec un piano classique. »

Le Kravitz Grand s’inspire des thèmes africains utilisés dans la peinture, la sculpture et les tissus de la scène artistique parisienne des années 1920. La ceinture du piano, composée de 15 couches d’érable massif, est habillée d’un ébène de Macassar personnellement sélectionné par Lenny Kravitz pour son veinage exceptionnel. Ce modèle B présente des motifs sculptés à la main sur la ceinture, l’intérieur du couvercle et le pupitre qui ont nécessité pour chaque instrument plus de 200 heures de travail manuel par les artisans Steinway. Les pieds du piano sont également sculptés à la main en finition ébène noire. La conception des éléments métalliques est elle aussi détonante : le cadre en fonte est paré d’une finition « craquelée », la béquille est moulée en bronze massif, ainsi que la lyre. Cette dernière imaginée par Kravitz Design et réalisée par la fonderie historique Modern Art Foundry pèse d’ailleurs une vingtaine de kilos.

Le Kravitz Grand comprend également des finitions métalliques spécifiques pour les pédales, les plateaux du pupitre, les charnières ainsi qu’une plaque « Edition Limitée » portant le numéro du piano. Les touches noires sont en ébène mat, les blanches couleur crème. La banquette est réalisée à la main dans le même ébène de Macassar que celui du piano et recouverte d’un tissu imprimé guépard. Touche finale, les logos Steinway & Sons et Spirio sont incrustés de fausses écailles de tortue par Pearl Works.

Chaque exemplaire est équipé du système Spirio | r, le système d’enregistrement et de reproduction haute résolution le plus performant au monde, conçu par Steinway & Sons.

Depuis 167 ans, les pianos Steinway & Sons sont méticuleusement fabriqués à la main par les artisans des ateliers de New York et Hambourg. Ce travail artisanal nécessite des mois voire des années par instrument. Proposer des pianos en Edition Limitée est pour Steinway une manière de bousculer les codes du monde classique et d’élargir son public. Ces pianos uniques en série limitée sont le fruit de collaborations avec certains des artistes et designers les plus emblématiques de notre époque comme Lang Lang, Dakota Jackson, Karl Lagerfeld ou encore Dale Chihuly. Ils allient tout le savoir-faire historique de Steinway à des designs originaux.

Steinway & Sons Kravitz Grand, 500.000 $,www.steinway.fr