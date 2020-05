SteelSeries annonce sa manette de jeu sans fil Nimbus+, compatible iPhone, iPad, iPod Touch, Mac et Apple TV

SteelSeries annonce la sortie de la manette Nimbus+ Wireless dédiée aux appareils Apple. La Nimbus+ a été développée sur les bases de la manette Nimbus, connue mondialement. S’y ajoutent des fonctionnalités inédites, notamment des joysticks cliquables, de nouveaux contrôleurs à effet Hall et une batterie de 50 heures. La manette est également accompagnée du support Nimbus+ iPhone qui permet d’accrocher le téléphone directement à la manette, et ainsi de jouer plus confortablement.

Conçue spécifiquement pour jouer sur des appareils Apple, la Nimbus+ apporte aux joueurs la qualité de contrôle que l’on peut avoir sur console, sur iPhone, iPad, iPod Touch, Mac et Apple TV. Avec son design ergonomique, ses boutons et contrôleurs aux temps de réponses ultra-rapides et une gamme d’options en termes de connectiques, la Nimbus+ est le meilleur produit disponible pour optimiser l’expérience de jeu sur Apple.

“Grâce à son support pour iPhone et sa batterie, la Nimbus+ est l’outil idéal pour jouer aux jeux proposés sur l’App Store et sur Apple Arcade, qui permettent de jouer via une manette comme sur Sneaky Sasquatch, Butter Royale ou encore Crossy Road Castle », explique Craig Olson, Prédisent de la division Worldwide Mobile chez SteelSeries. « Nous avons inclus plusieurs fonctionnalités inédites pour faire de la Nimbus+ le nouveau standard en termes de performances dans l’univers du jeu mobile. »

La Nimbus+ répond aux normes Apple MFi pour la connectivité sans fil et l’appairage. La manette tire également pleinement parti des fonctionnalités disponibles pour les manettes de jeu MFi, notamment la recherche de jeux via la manette, le mapping optimisé des boutons pour des expériences et un contrôle de jeux supérieurs ainsi que des reconnexions rapides.

La Nimbus+ suit les traces de la Nimbus, la manette pour mobile la plus vendue au monde. « Nos équipes travaillent sans relâche pour proposer à nos clients des produits de qualité, hautement performants et designs. C’est dans ce même esprit d’excellence qu’elles ont créé les premières manettes permettant de jouer sur les produits Apple », explique Craig Olson.

Nimbus+, disponible sur apple.com et sera disponible sur Steelseries.com le 26 mai, au prix de 79,99€. www.steelseries.com