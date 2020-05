Stay at Home : 5 expositions et œuvres d’arts à découvrir en VR

La période actuelle nous oblige à trouver de nouveaux moyens de nous divertir chaque jour : revoir un de ses films préférés, binge-watcher toute une série, faire du rangement ou du Do-It-Yourself, il est important de trouver comment s’occuper. Si les musées sont toujours fermés, il est aujourd’hui possible de les visiter sans sortir de son salon !

Viveport propose plusieurs expériences afin de s’immerger au cœur d’un grand nombre de musées. Envie de découvrir la Joconde, de revoir Le Cri d’Edvard Munch ou de visiter l’Atelier d’Antoine Bourdelle ? Que la visite commence !

Mona Lisa : en tête-à-tête avec la Joconde

Réalisée en collaboration avec Vive Arts, c’est la première expérience en VR proposée au public par le Musée du Louvre. Cette dernière, conçue spécialement pour l’exposition célébrant le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, offre une immersion au cœur du célèbre tableau.

Elle révèle les dernières recherches scientifiques concernant l’innovation artistique de Léonard de Vinci et ses techniques et procédés de peinture à travers une expérience en réalité virtuelle hors-du-commun !

Plus d’informations ici

Voyage au cœur de l’Evolution

Le Musée National d’Histoire Naturelle et Orange s’associent pour proposer une expérience unique d’immersion en réalité virtuelle afin de découvrir l’arbre du vivant, les espèces emblématiquesqui le composent et d’interroger leurs relations de parenté. Cette expérience est également l’occasion de mettre en lumière l’origine de la vie sur terre ainsi que l’influence désormais déterminante de l’homme sur son environnement !

Cette expérience est le résultat d’un travail de recherche mené pendant près de deux ans, associant les scientifiques du Muséum pour les contenus et les Orange Labs pour la partie représentation des data en réalité virtuelle.

Plus d’informations ici



L’Atelier d’Antoine Bourdelle

Une expérience en immersion totale au cœur de l’atelier du célèbre sculpteur Antoine Bourdelle. L’occasion unique de découvrir l’histoire de plus de 40 sculptures conservées au sein de ce musée. De plus, l’expérience VR donne également accès au premier étage, normalement interdit au public, afin de découvrir le buste de Michel Cognacq, placé à cet endroit par l’artiste pour une raison bien précise…

Plus d’informations ici

Claude Monet : l’obsession des Nymphéas

En 1883, le peintre Claude Monet loue pour la première fois une maison dans la jolie ville de Giverny, où il transformera l’étang existant en jardin d’eau ponctué de nymphéas et orné d’un pont japonais. De 1899 à 1926, Claude Monet peindra plus de 250 tableaux sur le thème des Nymphéas, les plus célèbres étant les 8 panneaux qui ornent le musée de l’Orangerie à Paris.

A travers un dialogue entre le peintre et son grand ami, l’homme d’État Georges Clemenceau, l’expérience en réalité virtuelle Claude Monet – l’obsession des Nymphéas emmène le spectateur du musée au jardin de Giverny à travers les saisons, nous fait découvrir son atelier, nous plonge au cœur même du travail de Monet, dans un tourbillon de couleurs. Une expérience immersive et sensorielle dans cette œuvre unique.

Plus d’informations ici

Le Cri

Qui n’a jamais été fasciné par le célèbre tableau d’Edvard Munch? Ce visage déformé par la terreur a tant frappé les imaginaires qu’il est devenu le symbole universel de l’angoisse. Seul dans un musée désert, cette expérience offre un tête-à-tête inédit avec l’œuvre.

Oserez-vous toucher le tableau? Prenez garde, démons et fantômes s’extirpent de la toile et vous attirent au plus profond de la psyché torturée du maître.

Avec la toile en point de départ, Le Cri VR propose de traverser les obsessions et l’œuvre du peintre. Interactive, sensorielle et découpée en trois chapitres, cette expérience en réalité virtuelle offre une interprétation unique de ce chef d’œuvre de l’expressionnisme.