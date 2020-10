Star Wars X Element, une capsule inspirée de The Mandalorian 

Pour célébrer la sortie de la deuxième saison de The Mandalorian par Lucasfilm sur Disney+ le 30 octobre prochain, la marque de skateboard Element lance une collection inspirée de la série. Cette capsule, composée de vêtements, d’accessoires et de planches à l’effigie des personnages charismatiques comme Le Mandalorien et l’Enfant, représente tout l’univers captivant de la série.

La collection comprend trois skateboards complets, six planches aux designs inspirés par l’acier Beskar, l’Enfant et Le Mandalorien, des hoodies, des T-shirts à manches longues et courtes aux graphismes directement inspirés de la série, un bomber et un sac à dos Mohave. La collection Star Wars x Element inspirée de The Mandalorian est disponible en ligne dès aujourd’hui sur elementbrand.fr.



Bomber Star Wars x Element, 200 € ; Skateboard The Mandalorian, 99 €

Hoodie Protect Star Wars x Element, 70 € ; Casquette Fluky Star Wars x Element, 28 € ; Sac à dos Mojave Star Wars x Element, 65 €

T-Shirt à manches longues Star Wars x Element, 45 €