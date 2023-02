Star Wars The Mandalorian : un reportage exclusif avant la saison 3

Plus qu’un mois à patienter avant de découvrir, en exclusivité sur Disney+, la saison 3 de « The Mandalorian », une série originale Lucasfilm parmi les plus plébiscitées, tant par la critique que par les abonnés à la plateforme. Pour fêter l’arrivée imminente de 8 nouveaux épisodes mis en ligne à un rythme hebdomadaire à partir du 1er mars, une nouvelle affiche vient d’être dévoilée, ainsi qu’un reportage exclusif sur les coulisses de cette production pas comme les autres à travers les témoignages de Jon Favreau, Dave Filoni, Rick Famuyiwa et bien d’autres, sans oublier la présence de l’adorable Grogu qui a su conquérir le cœur de nombreux spectateurs.

L’odyssée du Mandalorian dans l’univers Star Wars se poursuit. Autrefois chasseur de primes solitaire, Din Djarin a retrouvé Grogu. Pendant ce temps, la Nouvelle République s’efforce d’emmener la galaxie bien loin de sa sombre histoire. Alors que l’Enfant et lui poursuivent leur voyage, le Mandalorian va croiser sur son chemin d’anciens alliés et se faire de nouveaux ennemis dans l’époque tumultueuse qui suit l’effondrement de l’Empire galactique…

Interprétée par Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow et Giancarlo Esposito, la série « The Mandalorian » est produite par Jon Favreau – également showrunner et chef scénariste – Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Karen Gilchrist et Carrie Beck en sont les producteurs délégués. Les réalisateurs/trices des épisodes de cette troisième saison sont Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey et Bryce Dallas Howard.