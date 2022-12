« STAR WARS : THE BAD BATCH » revient le 4 janvier sur Disney+

La saison 2 de la série d’animation à succès «Star Wars : The Bad Batch » se dévoile à travers sa bande-annonce et son affiche. Les 2 premiers épisodes des 16 qui la composent seront disponibles en exclusivité sur Disney+le 4 janvier prochain.

Des mois se sont écoulés depuis les événements de Kamino. Les membres du Bad Batch poursuivent leur voyage dans l’Empire après la chute de la République. En chemin, ils vont croiser amis et ennemis – tant inconnus que familiers – et remplir diverses missions de mercenaires qui les mèneront dans des endroits aussi dangereux qu’inattendus.

Dave Filoni (les séries « The Mandalorian », « Star Wars: The Clone Wars »), Athena Portillo (les séries « Star Wars: The Clone Wars », « Star Wars Rebels »), Brad Rau (les séries « Star Wars Rebels », « Star Wars Resistance »), Jennifer Corbett (les séries « Star Wars Resistance », « NCIS: enquêtes spéciales ») et Carrie Beck (les séries « The Mandalorian », « Star Wars Rebels ») en sont les producteurs délégués. Josh Rimes (la série « Star Wars Resistance ») et Alex Spotswood (les séries « Star Wars: The Clone Wars », « Star Wars Rebels ») en sont les producteurs, Brad Rau le chef réalisateur et Jennifer Corbett etMatt Michnovetz leschefs scénaristes.

Liste des épisodes et leur date de diffusion :

• Jan. 4 — Episode 201 “Trésor de guerre” & Episode 202 “Les reliques de la guerre”

• Jan. 11 — Episode 203 “Le clone solitaire”

• Jan. 18 — Episode 204 “Plus vite”

• Jan. 25 — Episode 205 “La libératrice”

• Fev. 1 — Episode 206 “La tribu”

• Fev. 8 — Episode 207 “La conspiration des clones” & Episode 208 “Vérité et conséquences”

• Fev. 15 — Episode 209 “La mine perdue”

• Fev. 22 — Episode 210 “Opération extraction”

• Mars 1 — Episode 211 “Métamorphoses”

• Mars 8 — Episode 212 “L’avant-poste”

• Mars 15 — Episode 213 “Pabu”

• Mars 22 — Episode 214 “Point critique”

• Mars 29 — Episode 215 “Réunion au sommet” & Episode 216 “Plan 99”