Star Wars – L’Ascension de Skywalker, un film de geek ?

Oui, nous avons déjà vu en avant-première le dernier, vraiment le dernier, Star Wars, qui vient clore quatre décennies de saga intersidérale. Et on ne va rien vous spoiler de ce bouquet final digital avec Rey et son sabre laser en première ligne (preuve que tout le monde peut s’en servir à merveille sans prendre le moindre cours !)

Clairement, le cocktail d’action et de nostalgie distillé par J.J. Abrams, avec tous ces petits hommages à l’histoire de la saga, tient ses promesses. Il y a bien sûr des passages obligés, une to do list visiblement cochée case à case (mais avec talent), un cahier des charges de personnages dans l’air du temps, des histoires d’amour revisitées, mais l’action et l’émotion sont là. Evidemment, Rey est au centre du film, aux côtés d’autres personnages féminins en ces temps post Wonder Woman et Me Too. Les syndicats de robots, eux aussi, ont sans doute milité pour avoir plus de temps à l’écran, et c’est tant mieux.

On appréciera, dans la lignée d’un Rogue One, qu’il n’y ait pas de victoire sans sacrifice, et que certains personnages y laissent leur peau, fidélité oblige (après tout, c’est le dernier épisode, alors autant en tuer quelques-uns, non ?) Quant aux fans invétérés de la saga, ils remercieront J.J. Abrams d’avoir fait réapparaitre, ou presque, à l’écran autant de personnalités clés de la saga. À vous de juger maintenant !