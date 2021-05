Star Wars Day : Disney+ fête la journée mondiale Star Wars

C’est le 4 mai ! Tous les fans de la saga intergalactique à travers le monde célèbrent la Journée mondiale Star Wars, connue aussi sous son appellation originale « May The 4th Be With you », un jeu de mot en anglais alliant la date du 4 mai et l’expression « Que la Force soit avec toi ».

À cette occasion, Disney+ propose « Star Wars : The Bad Batch », une toute nouvelle série d’animation ; un court-métrage inédit des « Simpson » inspiré de la saga de George Lucas ; mais aussi divers contenus thématiques rendant hommage à une galaxie très, très lointaine.

Lucasfilm et Disney+ ont également demandé aux fans et artistes du monde entier de leur proposer une série d’illustrations qui habilleront le service plusieurs jours durant (une première pour la plateforme !). Ces créations, qui réinventent de manière originale divers films et séries Star Wars, seront visibles sur le service jusqu’au 9 mai. Elles seront également en vente sur la version américaine d’Amazon

La nouvelle série, le court-métrage et les dessins sont en ligne sur Disney+.

La série d’animation, « Star Wars : The Bad Batch » raconte comment l’escouade Bad Batch – une troupe d’élite de clones expérimentaux génétiquement différente de ceux constituant la grande armée de la République – trouve ses marques dans une galaxie en pleine transformation à l’issue de la Guerre des Clones. Aperçus pour la première fois dans « Star Wars: The Clone Wars », les membres du Bad Batch possèdent des compétences exceptionnelles qui en font des soldats redoutables. Alors que s’ouvre l’ère de l’après-guerre, ils vont devoir accomplir des missions audacieuses tout en s’efforçant de donner un nouveau sens à leur vie.