Star Trek Picard en DVD, Blu-ray et Steelbook

Patrick Stewart reprend son rôle emblématique dans la nouvelle série acclamée par la critique Star Trek: Picard. La série marque le retour de l’acteur dans le rôle emblématique qu’il a déjà interprété dans sept saisons de Star Trek : Next Génération.

La saison 1, disponible en Blu-Ray et DVD, propose dix épisodes que vous avez sûrement déjà dévoré en streaming, et plus de deux heures de bonus, entre interviews de Patrick Stewart et des créateurs de la séries, scènes coupées, commentaires, et même un bêtisier.