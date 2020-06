Spotify, Warner Bros. et DC vont créer des podcasts originaux

Le vaste univers des personnages emblématiques de DC arrive sur Spotify. Aujourd’hui, Spotify, Warner Bros. et DC ont annoncé un partenariat sur plusieurs années pour distribuer et produire un catalogue original et exclusif de nouveaux podcasts.

Ce partenariat, qui est le premier à intégrer tous les super-héros et super-vilains de DC, permettra à Spotify d’offrir à ses utilisateurs des contenus narratifs originaux, scénarisés, en exclusivité sur la plateforme.

Vos super-héros (et super-vilains) préférés, de Batman à Wonder Woman en passant par Harley Quinn, Superman ou le Joker, pourraient bientôt être les stars de vos podcasts préférés ! Et comme cela est le cas pour tous les podcasts sur Spotify, tout DC sera gratuit et accessible aux utilisateurs Premium et Free. En plus de produire de toutes nouvelles séries basées sur des personnages existants et des franchises établies de Warner Bros. et DC, les trois entités collaboreront dans le futur sur de nouveaux programmes et événements incroyables.

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/5odKkClnOn9OmCDRbXTujn