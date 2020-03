Spotify lance son offre Premium DUO

Cool, un abonnement à 12,99€ par mois pour les couples ! Spotify élargit son offre pilote Premium Duo à la France. Spotify Premium Duo a été créé pour les couples domiciliés à la même adresse. Cet abonnement est au prix de 12,99 € par mois et permet de résoudre les contraintes liées au partage d’un même compte ou d’utilisation sur différents appareils. Chaque personne conserve son propre compte Premium (et l’expérience personnalisée qui vient avec), ainsi que les nouveaux avantages proposés par Premium Duo tels que le Duo Mix (une playlist personnalisée et régulièrement mise à jour, exclusivement créée pour les deux abonnés) ainsi qu’une interface intuitive permettant de gérer facilement les comptes, les paramètres et la configuration sur différents appareils.

Les utilisateurs n’ayant jamais testé l’offre Premium pourront bénéficier d’un premier mois offert pour Spotify Premium Duo. Les abonnés Premium actuels peuvent passer à Premium Duo en modifiant leur abonnement sur leur compte.

Pour souscrire à cet abonnement, il suffit de se rendre sur le site