Spider-Man arrive dès le 17 juin sur Disney+ en France

Disney+ annonce que quatre films de la saga Spider-Man de Sony Pictures seront disponibles dès le 17 juin en France sur la plateforme : SPIDER-MAN 2 (2004), THE AMAZING SPIDER-MAN (2012), THE AMAZING SPIDER-MAN : LE DESTIN D’UN HÉROS (2014), et SPIDER-MAN : HOMECOMING (2017).

La liste des films Sony Pictures et leurs dates de lancement sur Disney+ en France :

• « Spider-Man 2 » (2004) – Disponible le 17 juin 2022

Dans « Spider-Man 2 », Tobey Maguire reprend le rôle de Peter Parker, qui s’efforce de concilier ses vies d’étudiant et de justicier aux pouvoirs surhumains. La vie de Peter se complique encore plus lorsqu’il affronte un nouvel ennemi, le brillant Dr Otto Octavius qui s’est réincarné en « Octopus », un maniaque équipé d’une multitude de tentacules. Quand Octopus kidnappe MJ, Spider-Man doit reprendre du service, et leur confrontation se révèle d’une intensité sans précédent.

• « The Amazing Spider-Man » (2012) – Disponible le 17 juin 2022

Peter Parker affronte des difficultés au lycée et en tant que Spider-Man, son alter ego super-héros.



• « The Amazing Spider-Man : Le Destin d’un héros » (2014) – Disponible le 17 juin 2022

Être Spider-Man est tout simplement génial, mais être un super-héros a un coût : seul Spider-Man est capable de protéger ses concitoyens new-yorkais des méchants redoutables qui menacent la ville. Avec l’émergence d’Electro, Peter doit affronter un adversaire bien plus puissant que lui. Et lorsque son vieil ami, Harry Osborn, revient, Peter se rend compte que ses ennemis ont tous un point en commun : la société Oscorp.

• « Spider-Man : Homecoming » (2017) – Disponible le 17 juin 2022

Le jeune Peter Parker/Spider-Man apprend à se familiariser avec sa nouvelle identité de super-héros lanceur de toiles d’araignée. Peter rentre chez lui, où il vit avec sa tante May, sous l’œil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark. Peter tente de reprendre le cours de sa vie relativement ordinaire, mais lorsque le Vautour émerge en tant que nouveau méchant à combattre, tout ce qui est cher à Peter se retrouve menacé.

D’autres titres du catalogue de films et de séries Sony Pictures devraient arriver sur Disney+ France d’ici à la fin de l’année.