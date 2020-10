Spécial Whisky – Nikka, l’âme du Japon

Connaissez-vous Masataka Taketsuru ? C’est tout simplement le père fondateur du whisky japonais, le premier Japonais à s’être rendu en Écosse pour y découvrir la fabrication du whisky, et à avoir rapporté ce savoir-faire au Japon.

Le Blended Malt a été nommé en l’honneur du fondateur de la maison Nikka. Issu de l’assemblage de fûts provenant de Yoichi et Miyagikyo, les deux distilleries de Nikka, ce whisky offre un magnifique équilibre oscillant entre une grande douceur et une profonde complexité. En artisan méticuleux, Taketsuru a toujours recherché la perfection dans l’assemblage de ses whiskies. Un trait de sa personnalité dont s’est inspiré Nikka pour créer ce Pure Malt.

Notes de dégustation

Nez : Fruité. Marqué par des arômes d’agrumes comme l’orange, mais aussi par de la poire juteuse. Complexe et expressif, le nez évolue et laisse deviner des notes légèrement herbacées avec une pointe de tourbe et une légère amertume, passant de l’orange au pamplemousse.

Bouche : Ronde et délicate. Les notes de céréales côtoient les épices douces avec une touche de cardamome. En même temps, l’apparition de notes de fruits confits au caractère plus affirmé apporte de la profondeur et de la longueur.

Finale : Dans la lignée de la bouche, une légère mais discrète amertume arrive avec la tourbe, rappelant presque du chocolat noir corsé.

Taketsuru Pure Malt, 59 € sur whisky.fr



The Nikka Tailored est le blend haut de gamme de Nikka. Un digne ambassadeur du savoir-faire, de la culture ainsi que de l’expertise de l’historique maison japonaise. Assemblé avec précision et délicatesse, ce whisky est composé principalement d’orge maltée des deux distilleries de Nikka, Yoichi et Miyagikyo, ainsi que de whisky de grain issu des alambics Coffey. Le résultat est un parfait symbole d’équilibre, de rondeur et de douceur.

Note de dégustation

COULEUR : Or profond.

Nez : Doux et rond. Le nez nous emporte dans un univers fruité avec notamment la pomme, l’abricot et les fruits à chair blanche. Il gardera en fil d’Ariane le miel, omniprésent, ainsi que des notes chocolatées avec des arômes d’orangettes.

Bouche : Onctueuse. La bouche offre une dualité très intéressante. D’un côté, un style pâtissier marqué par la vanille et le kouglof et, de l’autre, l’amertume que l’on décèle avec la chocolat noir et les zestes d’agrumes comme la mandarine et l’orange.

Finale : Dans la lignée de la bouche, l’amertume est contrebalancée par des notes légèrement toastées laissant transparaitre les traces de cette coexistence entre douceur vanillée et amertume fruitée.

The Nikka Tailored, 109 € sur whisky.fr