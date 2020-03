Spécial télétravail : 8 idées pour mieux travailler de chez soi

Nous n’aurons jamais été aussi nombreux à travailler à domicile dans les prochaines semaines à la suite de la pandémie de coronavirus. Mais la configuration actuelle de votre bureau à domicile (en supposant que vous en ayez une) suffira-t-elle ? Ne paniquez pas, nous avons rassemblé quelques idées pour vous aider à rendre votre passage en confinement un peu plus facile.

Chaise Tic Toc (265 €)

Si vous n’êtes pas fan du fait de travailler debout, mais que vous souhaitez toujours être plus actif pendant les heures de travail, voici la chaise Tic Toc.

Tout en courbes, elle est conçue pour vous garder en mouvement pendant la journée, car rester assis dans la même position pendant des heures n’est pas si bon que cela pour vous. Le motif incurvé en forme de H du siège vous permet d’équilibrer et de basculer d’un côté à l’autre, en redressant votre dos et en aidant la circulation sanguine afin de se sentir actif et en bonne santé toute la journée.

Tapis de bureau debout anti-fatigue Topo (85 €)

Si vous voulez devenir l’incarnation humaine d’un suricate et rester debout pendant que vous travaillez, voici le tapis debout anti-fatigue Topo. Les pics et les creux du tapis vous encourageront à vous déplacer pendant que vous travaillez, à garder vos muscles actifs et à activer votre circulation sanguine.

Plate-forme et repose-pieds MoovRite (120 €)

Le MoovRite combine le confort d’un tapis anti-fatigue avec les avantages pour la santé d’une planche d’équilibre. Présentant à la fois une planche debout et un repose-pieds, le MoovRite favorise les mouvements d’avant en arrière et d’un côté à l’autre pour lutter contre les effets malsains de la posture statique. Qui aurait cru que vaciller pendant que vous travaillez pourrait avoir tant d’avantages ?

Souris verticale Logitech MX (99 €)

Votre dos n’est pas la seule partie de votre corps à soigner si vous êtes un drogué de bureau. Il est également important de prendre soin de vos bras et de vos poignets, car croyez-le ou non, ce sont eux qui prennent les coups au cours d’une journée de travail. En saisissant une souris verticale comme la Logitech MX, vous pouvez aider à réduire la tension musculaire, à soulager la pression sur votre poignet et à favoriser une posture plus ergonomique. Un petit changement qui peut faire une grande différence pour votre bien-être.

Souris sans fil Logitech M330 Silent Plus (29,99 €)

Les pavés tactiles pour ordinateur portable peuvent faire l’affaire lorsque vous travaillez dans un café pendant quelques heures, mais si vous voulez faire votre journée de travail à la maison, vous voudrez investir dans une souris décente. Naturellement, la souris verticale Logitech MX que nous avons présentée ci-dessus reste une option solide, mais nous sommes également conscients que c’est une bête assez chère. Donc, si vous prévoyez seulement de devenir un télétravailleur jusqu’à ce que la pandémie de coronavirus soit maîtrisée, pourquoi ne pas opter pour la souris sans fil Logitech M330 Silent Plus ? Elle dispose de poignées en caoutchouc souple profilées pour le confort et devrait tenir 24 mois sur une paire de piles AA standard. Mieux encore, elle fonctionnera avec vos ordinateurs Windows, Mac, Chrome OS ou Linux sans aucun logiciel supplémentaire – il suffit de le sortir de la boîte, de brancher le nano-récepteur fourni et de vous mettre au travail !

Google Nest Mini (49 €)

Aucun bureau ne serait complet sans un haut-parleur capable de lancer la liste de lecture Spotify horrible (ou étonnamment brillante) de vos collègues. Il est peut-être temps de créer le vôtre. Le Google Nest Mini est un haut-parleur intelligent étonnamment vif non seulement capable de diffuser des morceaux, mais également de contrôler tous les appareils intelligents que vous pourriez avoir et de vous tenir généralement compagnie pendant que vous vous auto-isolez.

Samsung Space Monitor (499,99 $)

Lorsque vous passez la majeure partie de votre journée à regarder un moniteur – que ce soit à la maison ou au bureau – il est important que votre écran soit placé directement devant vous et positionné à une hauteur confortable. La plupart des bureaux ne permettent pas vraiment cela, et vous vous retrouvez généralement penché sur votre écran comme une sorte de gremlin de productivité. Le Space Monitor change cela.

Cet écran élégant est équipé d’un support sophistiqué qui peut être tourné, élevé et stocké complètement à plat. Il peut être placé exactement là où vous en avez besoin, ce qui contribue à réduire la fatigue du cou et à économiser de l’espace tout en donnant à votre bureau une apparence extrêmement fraîche.

Lampe de travail LED RIGGAD avec charge sans fil (60 €)

Si vous travaillez à domicile, vous avez besoin d’une lampe de bureau. Avant de commander une vieille lampe, permettez-nous de suggérer la lampe de travail à LED RIGGAD des cerveaux nordiques de chez IKEA. Lauréate du prix international iF Design Award, le RIGGAD est une énergie de lampe sobre, flexible et économe en énergie qui sert également de chargeur sans fil pour votre smartphone – vous donnant la puissance productive de la lumière et vous aidant à ne manquer aucun travail important appels. Cette lampe LED consomme jusqu’à 85% d’énergie en moins et dure 20 fois plus longtemps que les ampoules à incandescence. Son chargeur sans fil est certifié Qi et compatible avec une variété de combinés, y compris les derniers iPhones Apple et les Samsung Galaxy. Oh, et elle est même livré avec un port USB supplémentaire pour charger deux appareils à la fois. Une idée lumineuse.