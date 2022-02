Spécial Saint-Valentin : avec (ou sans) modération

Voyagez au coeur des régions de France pour la fête des amoureux. Départ en Champagne avec 2 champagnes rosés gourmands dont le premier est à dominante de Pinot Noir (Piper-Heidsieck), l’autre de Pinot Meunier (Tribaut-Schloesser). On poursuit avec deux pépites à moins de 10 € : dans le Roussillon pour découvrir un rosé de table bio, idéal sur une viande grillée, puis en Ardèche pour se délecter d’un rosé juteux d’apéritif : un assemblage rare composé de Gamay et Grenache Noir, très désaltérant.

Les vins rosés rosés de belle qualité à prix doux

Faciles à boire, ces deux vins issus de nos terroirs réunissent tout le monde à l’apéro où autour d’une table.

Mas Bécha, AOP Côtes du Roussillon

Cuvée “Éve”

Assemblage : 60% Syrah – 40% Grenache Noir

Prix : 9,90 € – 75 cl

Expression de l’un des visages de la famille, la cuvée Éve est issue de la gamme “Portraits de famille”. Un rosé à la brillance qui rappelle les origines de la naissance de ce vin, le Roussillon. Un vin tonique avec une bonne structure au nez éclatant de fruits rouges, parfait pour accompagner une viande grillée ou une salade de chèvre frais.

Domaine Salel & Renaud, Coteaux de l’Ardèche

Cuvée “Piqueberle “

Assemblage : dominante de Grenache Noir complété d’un soupçon de Gamay

Prix : 8 € – 75cl

Ce rosé à la jolie robe claire appelle la gourmandise. À la fois aromatique et tendu, déployant un aimable profil de framboise, il est désaltérant tout en ayant du fond. il est idéal pour à l’heure de l’apéritif.

Les champagnes rosés

Champagnes rosés très gourmands aux notes fruitées qui accompagnent différents instants de consommation de l’apéritif au dessert en passant par des plats de viandes, le tout avec un soleil printanier.

PIPER-HEIDSIECK Cuvée “Rosé Sauvage” – Brut Assemblage : 60% Pinot noir, 20% Meunier, 20% Chardonnay Prix : 37,90 € – 75cl Distribution : cavistes, e-cavistes, gms

Un champagne rosé où le fruit et la couleur sont en parfaite harmonie. Ce rosé d’épicurien présente un profil gourmand, fruité et intense. En bouche, c’est une explosion d’arômes, organge sanguine, fraise des bois, cerise noire mais aussi confiture de mûre se poursuivant par un léger parfum de réglisse et de notes fumées. À déguster à l’apéritif où lors d’un repas accompagné d’une viande rouge.

TRIBAUT-SCHLOESSER Cuvée “8 Terroirs Rosé Brut” Assemblage : 50% Pinot Meunier, 30% Chardonnay, 20% Pinot Noir Prix : 32 € – 75cl

Sa robe rose pâle et ses fines bulles révèlent des notes gourmandes de fruits rouges et d’agrumes. Ce rosé d’assemblage se déguste à tout moment, avec des viandes blanches et un large éventail de desserts.