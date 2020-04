Avouez-le : malgré votre amour de tout ce qui est vert, vous réussissez toujours à tuer les plantes vivaces les plus robustes et les plus résistantes. Mais le confinement vous a prouvé l’utilité d’avoir des fruits et légumes chez soi. Ce dont vous avez besoin, c’est donc de ce mur intelligent autonome connecté en 3G, surveillé à distance et contenant des filtres à air. Il purifie jusqu’à 60 m2 d’air et utilise l’IA pour prévoir et ajuster les modes d’arrosage et d’éclairage.