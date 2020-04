Spécial Green Tech – IonFlow Evolution, l’air vraiment pur

Enfin un purificateur d’air qui ne ressemble pas à une unité de climatisation des années 90 ! Le IonFlow conçu par Scandi (425 €) combine une unité de filtration haute performance avec une base artisanale.

Les purificateurs traditionnels utilisent des moteurs pour aspirer l’air sale et le recracher propre, piégeant les particules dans un filtre.

Le IonFlow, lui, utilise la filtration ionique, qui fonctionne en chargeant négativement les particules dans l’air, tandis que le collecteur est chargé positivement. Les particules sont ainsi attirées vers le collecteur à peu près comme avec un aimant.

Conçu pour nettoyer un espace allant jusqu’à 50 m2, le IonFlow a un volume de pointe extrêmement silencieux de seulement 21 dB, comparé aux 35 à 80 dB typiques d’un purificateur standard

Ses concepteurs affirment que ce IonFlow élimine efficacement 99,94% des polluants – tels que la pollution due à la circulation, les moisissures, la fumée, les poussières fines et les allergènes d’animaux de compagnie… Et comme il n’y a pas de filtre traditionnel, tout ce que vous devez faire pour entretenir le système est de rincer le collecteur sous le robinet. Vous y arriverez ?

Disponible en noir, blanc ou or, avec un modèle Signature haut de gamme et une version suspension de plafond futuriste également disponibles, ce IonFlow utilise seulement 5 W d’énergie. Respirer un bon air ne vous coûtera donc pas les yeux… de la terre !