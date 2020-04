Spécial Green Tech : HP Elite Dragonfly G2, éco-respect !

C’est l’un des meilleurs ordinateurs portables du moment pour les cadres en déplacement, et la preuve que les outils professionnels ne doivent pas être ennuyeux. Ce 2-en-1 parfaitement conçu est doté de fonctionnalités Premium… et oui, il est également éco-respectueux.

De nombreuses pièces n’étant pas en alliage de magnésium de la meilleure qualité sont fabriquées à partir d’un mélange de plastiques recyclés post-consommation. Par exemple, les haut-parleurs accordés B & O sont enchâssés dans un composant composé de 50% de plastiques recyclés et de 5% de plastiques liés à l’océan. Au total, 82% de toutes les pièces mécaniques sont fabriquées à partir de matériaux recyclés. Même le magnésium de ce châssis est recyclé à 90%.

Et pour une entreprise comme HP, cela pourrait être un sujet majeur. Appliquez ces chiffres sur l’ensemble de sa vaste gamme de produits, des cartouches d’imprimante aux moniteurs, et l’impact serait énorme.

Cet engin embarque un processeur Intel Core vPro de 10e génération, une mémoire maximale de 16 Go, un stockage interne maximal de 2 To et un écran 4K de 1000 nits avec un nouveau filtre de confidentialité qui empêche les regards indiscrets, mais reste net même en plein soleil.

Vous avez aussi une caméra Web, un module 5G en option et pouvez espérer jusqu’à 20 heures de travail avec une charge, ce qui est censé être la plus longue durée de vie de la batterie au monde dans un engin nomade professionnel de 13 pouces. Et si vous souhaitez le brancher sur un écran plus grand, sachez que le EliteDisplay E273d de HP est le premier moniteur au monde à être fabriqué avec des plastiques océaniques.