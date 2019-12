Spécial cadeaux 2019 : 8 cadeaux de dernière minute sur Amazon Prime

Vous êtes organisé. Vous avez trié tous les cadeaux avant même décembre. En fait, vous en avez même acheté quelques-uns pour l’année prochaine. Et pourtant il en manque. Ne vous inquiétez pas. Nous avons fouillé les couloirs et parcouru les ponts de l’entrepôt (métaphorique) d’Amazon, pour trouver les meilleures idées de cadeaux de Noël éligibles à Prime. Achetez-en un maintenant et, si tout va bien, il sera chez vous demain.

Mieux encore, grâce aux fées de la livraison d’Amazon, vous pouvez commander jusqu’au 23 décembre et ce sera toujours arrivé avant le grand jour.

Marshall Stockwell II

Les amplis Marshall sont cool. C’est un fait. Construites à l’arrière des vans et surmontées de boutons massifs, ces boîtes emblématiques ont fait le job pour tout le monde, de Jimi Hendrix à Motörhead. Apportez un peu de rock and roll à votre rodéo Bluetooth avec le Stockwell II.

Conçu comme ses ancêtres en taille réelle et surmonté d’une poignée de sangle de guitare, ce haut-parleur offre un son percutant, des boutons d’égalisation et une batterie qui peut durer plus longtemps que le Live Aid. Et, comme tout bon accessoire de tourisme, il est robuste, avec une grille en acier et une étanchéité IPX4 pour survivre à toutes les bières lancées au premier rang.

Groov-e Athena

La promesse d’un bas bien rembourré devrait être plus que suffisante pour vous sortir du lit plein d’énergie le 25. Collez cet engin numérique sur votre table de chevet et votre smartphone commencera la journée de la même manière : surmonté d’un chargeur sans fil de 5 W, l’Athena gardera la batterie de votre précieux à ras bord sans fil laid en vue.

Lego City Deep Space Rocket et Launch Control Mars Expedition Set

Après une dure semaine de vacances, le désir de faire exploser vos beaux-parents dans l’espace pourrait bien être en tête de votre liste de souhaits. Hélas, à moins qu’Elon Musk ne vous fasse un prix d’ami, ce set Lego devra faire l’affaire. Montez dans la tour de lancement, transportez les astronautes en train, avant de sécuriser la fusée à plusieurs étages avec les bras détachables de la plate-forme. Bien sûr, cela ne vous amènera pas aux confins du système solaire, mais au moins cela pourrait vous distraire des frictions familiales.

Garmin Swim 2

Vous faites partie de ces fous qui aiment se jeter dans la mers glaciale chaque jour du Nouvel An ? Attachez cet engin de natation dédié à votre poignet, sélectionnez le mode eau libre et plongez. Pendant que vous frissonnez dans les eaux, il comptera vos mouvements, suivra votre distance de nage via GPS et même lira votre fréquence cardiaque sous l’eau. Pas envie de faire trempette ? Il existe également un mode piscine pour ceux qui préfèrent garder la sensation dans leurs doigts et leurs orteils.

Sega Megadrive Mini

Vous n’avez pas besoin d’être un enfant des années 90 pour avoir connu les jours de gloire du jeu 16 bits : si légendaires sont les titres de l’époque que même quelqu’un qui pense que le Mega Drive est un coup de golf peut vous dire à quoi ressemble Sonic. Mais que faire si vous voulez revivre l’expérience authentique de Sega sans pirater un câble HDMI en un original ? Cette reproduction à mi-taille est votre réponse. Fidèle à son style, la Mini est livrée avec 40 jeux à bord, une paire de contrôleurs à trois boutons dans la boîte et une dose de nostalgie si forte qu’elle vous permettra d’atteindre un MiniDisc.

Lumos Matrix

Si vous roulez avant l’aube, la visibilité est une bataille, ainsi que quand il fait noir à 16h30. Pour une protection qui vous fera remarquer, collez cela sur votre casque.

Les styles personnalisables sont mignons, mais le signal de freinage automatique et la possibilité de déclencher des flèches de rotation avec l’app partenaire sont cool et utiles. Et avec une batterie pouvant durer jusqu’à 10 heures, c’est vraiment un engin sur lequelle vous pouvez compter.

Sphero Mini Soccer

Vous pensez que le vrai de football est difficile ? Essayez de programmer une robo-ball compacte pour qu’elle tourne autour de la bougie de l’Avent, entre le sel et le poivre, devant les craquelins et jusqu’au but de la serviette – le tout sans agacer les défenseurs autour de la table. Ce Mini Soccer de Sphero contient toute l’intelligence de codage des précédentes créations sphériques et y ajoute une cuillerée de plaisir de foot, y compris la possibilité de donner un coup de pied numérique et de faire tourner le ballon à l’aide de son smartphone. Il y a aussi de petits cônes au cas où vous seriez renvoyé de la table après une collision avec la saucière.

Roberts Rambler BT

Des amateurs de Deep Purple ou du deuxième album de Led Zeppelin ? Ramenez les dans les années 70, pour ces repas de fête. Conçu comme le Rambler d’origine, avec une calandre brillante et d’innombrables angles droits, le BT apporte un peu de streaming en sus de la nostalgie. Le Bluetooth est là ainsi que la radio FM.