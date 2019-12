Spécial 2020 : le Top 10 des destinations selon AirBnB

Quelles sont les dix destinations émergentes dans le monde pour les voyageurs Français ? Selon AirBnB, lorsqu’ils décident de franchir les frontières, les Français privilégient des villes européennes voisines et des destinations au soleil, à l’exception de Séoul, dont l’attrait pourrait s’expliquer par la culture pop sud-coréenne de plus en plus exportée l’international, à travers la musique, les séries et les films.

1. Grenade, Espagne (128%)

2. Marrakech, Maroc (121%)

3. Seoul, Corée (120%)

4. Turin, Italie (110%)

5. Naples, Italie (102%)

6. Bruxelles, Belgique (96%)

7. Dubai, Émirats Arabes Unis (95%)

8. Playa del Carmen, Mexique (94%)

9. Munich, Allemagne (89%)

10. Sainte-Rose, Guadeloupe (87%)