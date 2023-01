Soundcore VR P10, des écouteurs conçus pour Meta Quest 2

Ces Soundcore VR P10 sont les premiers véritables écouteurs gaming sans fil conçus pour Meta Quest 2.

Soundcore, la marque audio haut de gamme d’Anker Innovations, vient d’annoncer ses écouteurs gaming VR P10, le premier équipement audio autorisé à être utilisé avec le casque RV Meta Quest 2. « Nous sommes ravis que le VR P10 soit le premier équipement audio à recevoir la mention “Made For Meta” » déclare Steven Yang, fondateur et CEO d’Anker Innovations. « Ces nouveaux écouteurs à faible latence seront l’accessoire de jeu parfait pour les utilisateurs de Meta Quest 2. »

Le Soundcore VR P10 avec compatibilité Meta est disponible au prix de 99,99 € sur Amazon et la boutique en ligne de Meta. Il a été véritablement conçu pour les fans de gaming. Le VR P10 peut être couplé à une clé USB-C incluse équipée d’une connexion sans fil de 2,4 Ghz, compatible avec le codec LC3. Lorsqu’il n’est pas utilisé, le dongle peut être facilement rangé dans l’étui de chargement. Le dongle USB-C est doté de la technologie sans fil LightningSync de Soundcore qui assure une connexion à faible latence (30 ms) entre l’appareil et les écouteurs, idéale pour les joueurs invétérés. L’utilisation du dongle sans fil garantit que les repères audio s’alignent sur le contenu du casque VR Meta Quest 2 de l’utilisateur. Lors de jeux FPS ou à des jeux qui ont besoin de réflexes, il est impératif que les signaux audio soient parfaitement alignés sur la vidéo, autrement cela serait gênant pour les utilisateurs.

Le VR P10 offre la possibilité de se connecter simultanément à plusieurs appareils. Les utilisateurs peuvent connecter leur smartphone pour téléphoner ou écouter de la musique à l’aide de la connexion Bluetooth tout en étant connectés à un Meta Quest 2 à l’aide du dongle sans fil USB-C pour écouter le son du jeu.

Le VR P10 permet à l’utilisateur de connecter jusqu’à quatre dongles sans fil simultanément dans différents appareils. Par exemple, un dans son casque VR Quest 2, un autre dans sa console, un troisième dans un Steam Deck Valve et un quatrième dans son ordinateur. Cela évite d’avoir à transporter le dongle entre les appareils. L’utilisateur peut également décider quel dongle est actif en utilisant l’application Soundcore (Android / Apple iOS).

Le VR P10 dispose de 4 microphones intégrés pour réduire le bruit de fond et amplifier la voix de l’utilisateur lors d’un appel téléphonique. Le VR P10 propose aussi un son de haute qualité, avec un haut-parleur dynamique de 11 mm doté de la technologie BassUp pour donner plus de punch aux basses fréquences. Le VR P10 utilise également la technologie Bluetooth 5.2 pour se connecter à des appareils mobiles et écouter de la musique ou des films. Ces écouteurs offrent jusqu’à 6 heures d’autonomie de lecture et un total de 24 heures avec l’étui de chargement. De plus, pour plus de commodité, le dongle USB-C permet également un chargement par le biais d’un port USB-C à l’extérieur. Un câble d’alimentation USB-C peut être branché pendant une session de jeu prolongée et recharger simultanément un casque VR Meta Quest 2.