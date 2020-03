Sound United annonce la compatibilité de 59 produits Denon et Marantz avec Roon Tested

Les propriétaires d’appareils Denon et Marantz pourront ainsi profiter des avantages de ce logiciel via un abonnement à Roon, sur leurs appareils certifiés.

Eindhoven, Pays-Bas. (30 mars 2020) – Sound United LLC, société mère de Denon, Polk Audio, Marantz, Definitive Technology, Classé et Boston Acoustics, annonce aujourd’hui que plusieurs produits Denon et Marantz ont reçu l’accréditation Roon Tested. Cette certification permet aux amateurs de musique de diffuser en continu de la musique à partir du serveur Roon ou des appareils Roon Core vers 59 produits Denon et Marantz pour une expérience d’écoute musicale plus riche.

“Un aspect essentiel de l’expérience d’écoute consiste à en apprendre davantage sur vos artistes, compositeurs et groupes préférés. Cela rend la musique plus intime et plus vivante”, a déclaré Brendon Stead, vice-président senior du développement des produits chez Sound United. “Dans le passé, cette intimité était assurée par les pochettes de disques ou de CD puis elle a disparu avec la musique numérique en ligne. Roon a contribué à l’émergence de ce type d’expérience dans le monde de la musique en ligne. Nous sommes très heureux que Denon and Marantz soit maintenant Roon Tested afin que nos auditeurs puissent continuer à en découvrir davantage sur la musique qu’ils aiment”.

En collectant des informations sur les artistes, les genres, les paroles, des dates de concert ou de tournée, etc., Roon ajoute une nouvelle dimension d’exploration musicale aux bibliothèques des utilisateurs. En fusionnant les appareils Roon Tested de Denon et Marantz avec des fichiers musicaux numériques locaux et des services de streaming haute résolution comme TIDAL et Qobuz, les auditeurs reçoivent un écosystème musical en réseau multiplateforme avec des applications serveur pour Roon Nucleus, Mac, Windows et Linux. Le contrôle est géré via des applications pour Mac, Windows, iOS et Android, avec une capacité de sortie audio en réseau vers n’importe quel appareil Roon Ready, Roon Tested, AirPlay™, Chromecast, Mac, Windows, iOS ou Android sur le réseau. “Nous sommes ravis d’avoir travaillé avec l’équipe de Sound United pour garantir la meilleure expérience possible de Roon avec des dizaines de produits Denon et Marantz. Peu de marques audio ont l’histoire de Denon et Marantz, et nous sommes honorés de faire partie de leur avenir”, a déclaré Rob Darling, directeur de la stratégie chez Roon Labs.

Un autre avantage de l’interface Roon est son approche unique de l’intégration des flux TIDAL et Qobuz. Les utilisateurs de Denon et Marantz peuvent désormais profiter de leurs bibliothèques de contenu personnel fusionnées de manière transparente avec leurs favoris de streaming haute résolution, de sorte que les recherches et les listes de lecture incluront du contenu provenant des deux sources.

Roon offre un coupon d’essai gratuit de 14 jours pour tester son service.

Pour en savoir plus, consultez le site Roonlabs.com