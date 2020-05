Sound BlasterX G6 : l’indispensable pour vivre à fond vos jeux sur console

Le DAC gaming primé propose dorénavant la fonction GameVoice Mix pour PS4. Creative Technology annonce une nouvelle mise à jour de firmware pour compléter les fonctionnalités du DAC Sound BlasterX G6 en vue de parfaire l’expérience de jeu sur console. Il s’agit de proposer la fonction GameVoice Mix ; les utilisateurs peuvent dorénavant s’attendre à des performances améliorées avec un son cristallin et des contrôles plus transparents pour équilibrer le chat du jeu aux côtés du son et de la musique ambiante.

Depuis son lancement en 2018, la Sound BlasterX G6 a fait l’objet de nombreux éloges de la part de la presse spécialisée et a remportée des trophées d’importance notamment celui du CES 2019 Innovation Awards Honoree dans la catégorie « Gaming ». Profitant de composants de qualité et de classe audiophile, de spécifications de pointe avec un rapport signal/bruit de 130 dB et d’un DAC 32-bit / 384 kHz, la Sound BlasterX G6 bénéficie pour la sortie casque d’un circuit dédié de bi-amplification Xamp. Ce dernier développe les technologies légendaires de virtualisation Surround de Sound Blaster. Arborant un format élégant et pratique, la Sound BlasterX G6 s’est révélée comme l’accessoire indispensable à de nombreux joueurs.

Avec la fonction GameVoice Mix, la Sound BlasterX G6 est un rêve pour les joueurs console

Alors que le chat en jeu s’établit comme une fonctionnalité indispensable, particulièrement pour les joueurs console, la Sound BlasterX G6 s’améliore maintenant avec GameVoice Mix pour une expérience toujours plus immersive et complète, sans coût additionnel. Les utilisateurs peuvent ajuster de manière transparente le volume du chat vocal et celui du jeu en agissant simplement sur la molette et ce sans sortir dudit jeu, de sorte qu’ils peuvent se concentrer parfaitement sur celui-ci et sur l’action. Prix et disponibilité La Sound BlasterX G6 est proposée au prix public conseillé de 149,99 euros sur Creative.com.