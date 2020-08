Sortez vos clubs, PGA TOUR 2K21 est sorti

Installez le club house chez vous et affrontez 12 joueurs pros PGA TOUR pour tenter de remporter le trophée FedExCup dans la simulation de golf ultime de 2K et HB Studios

Joueurs de golf professionnels ou débutants, l’attente est terminée : PGA TOUR 2K21est disponible sur PlayStation4, sur les appareils Xbox One dont la Xbox One X, sur PC Windows via Steam, sur Nintendo Switch et sur Stadia. Développé par HB Studios, l’équipe à l’origine de The Golf Club 2019 Featuring PGA TOUR, PGA TOUR 2K21 est une véritable expérience de simulation de golf proposant des professionnels, des parcours, des équipements et des marques de vêtements sous licence officielle du PGA TOUR.

PGA TOUR 2K21 a été développé en partant du principe que le golf était à la portée de tous. Que vous soyez un pro du golf ou un joueur plus novice qui tente sa chance pour la première fois, PGA TOUR 2K21 répondra à vos attentes. Les débutants peuvent profiter de didacticiels en temps réel, de conseils et de suggestions de coups, alors que les vétérans peuvent maîtriser leur jeu avec des fonctionnalités avancées, notamment la perspective pro, le contrôle de la distance, le Shot Shaper et la prévisualisation du putt. Jouez en solo ou entre amis grâce aux parties locales et en ligne, avec les modes de jeu Coups alternés, Stroke Play, Skins et Scramble à 4 joueurs. Les interactions avec d’autres joueurs seront au cœur de l’expérience. Dirigez votre club house avec les Associations en ligne, encouragez les joueurs à inviter leurs équipes à s’y rendre, à organiser des saisons et des tournois complets avec des règles et des conditions de participation spécifiques, ainsi que les paramètres et le handicap des événements.

La première étape vers la gloire et le titre FedExCup est de créer votre propre MonJOUEUR en sélectionnant parmi des centaines d’options de personnalisation, y compris de nouveaux vêtements et équipements sous licence de marques célèbres telles que adidas, Polo Ralph Lauren, Malbon Golf, Callaway Golf, Bridgestone Golf, TaylorMade Golf. À partir de là, remplissez votre sac de golf avec les 14 clubs de votre choix et lancez-vous dans le mode carrière PGA TOUR. Vous commencerez par le Korn Ferry Tour et participerez à plus de 30 événements couvrant plusieurs étapes de votre carrière. Vous affronterez également une liste de 12 joueurs professionnels du PGA TOUR, dont Justin Thomas, l’athlète sur la couverture de PGA TOUR 2K21.

Le roster professionnel de PGA TOUR 2K21 comprend également :

• Cameron Champ

• Bryson DeChambeau, a.k.a. “The Scientist”

• Matt Kuchar, a.k.a. “Kuch”

• Kevin Kisner, a.k.a. “Kiz”

• Gary Woodland, a.k.a. “G-Dub”

• Billy Horschel, a.k.a. “Billy Ho”

• Ian Poulter, a.k.a. “The Postman”

• Tony Finau, a.k.a. “Big Tone”

• Jim Furyk, a.k.a. “Mr. 58”

• Sergio Garcia

• Patrick Cantlay.

Le mode carrière PGA TOUR bénéficie d’une présentation de type rediffusion télévisée avec des graphismes à la pointe, des cinématiques dynamiques, un système de replay fluide et des commentaires play-by-play assurés par Luke Elvy, animateur de longue date investi dans l’univers du golf, du sports et des médias, et Rich Beem, trois fois vainqueur du PGA TOUR aujourd’hui commentateur TV. Luke Elvy et Rich Beem apporteront des analyses et des conseils. Même s’ils célèbreront vos meilleurs coups, ils s’enflammeront également pour vos pires actions

PGA TOUR 2K21 propose le célèbre TPC Sawgrass et 14 parcours supplémentaires sous licence PGA TOUR pour vous mettre au défi, chacun d’entre eux ayant été créé à l’aide d’une technologie de pointe pour capturer presque tous les détails réels de ces parcours complexes jusqu’à un centimètre de précision. Ce processus garantit que les joueurs ressentent chaque dogleg sur le fairway et vivent le green auquel les professionnels de la PGA TOUR sont confrontés lors de vrais tournois.

Les 15 parcours sous licences sont :

• Atlantic Beach Country Club;

• Copperhead Course;

• East Lake Golf Club;

• Quail Hollow Club;

• Riviera Country Club;

• TPC Boston;

• TPC Deere Run;

• TPC Louisiana;

• TPC River Highlands;

• TPC San Antonio;

• TPC Sawgrass;

• TPC Scottsdale;

• TPC Southwind;

• TPC Summerlin;

• TPC Twin Cities.

Vous pouvez également imaginer vos propres greens et fairways avec des milliers d’options personnalisées dans le Course Designer – optimisé par The Golf Club – grâce auquel vous pouvez construire le parcours de vos rêves et défier vos amis via le partage de parcours personnalisés cross-platform. Tout, des clubs et des gratte-ciels à une grande variété de plantes, d’animaux et d’objets est disponible pour donner vie à votre imagination.

De plus, les joueurs qui achètent l’Edition Digitale Deluxe de PGA TOUR 2K21 reçoivent le Pack 2K/adidas CODECHAOS MonJOUEUR comprenant des chaussures de golf adidas CodeChaos BOA® et des polo, pantalon et casquette 2K/adidas CodeChaos personnalisés, conçus exclusivement par adidas pour PGA TOUR 2K21, ainsi que le pack “Midas” qui inclut un driver et un putter plaqué or, ainsi que 2 300 VC pour débloquer des éléments cosmétiques dans le jeu.

PGA TOUR 2K21 a reçu la classification PEGI +3. Pour plus d’informations sur PGA TOUR 2K21 et 2K vous pouvez consulter le site www.PGATOUR2K21.com, devenir fan sur Facebook, suivre le jeu sur Twitter et Instagram en utilisant le hashtag #PGATOUR2K21 ou vous abonner sur YouTube.