Sony Xperia Pro, l’étrange smartphone 5G hors de prix avec un port HDMI

Destiné aux (riches) créateurs de contenu professionnels, aux photographes et aux vidéastes, le nouveau Sony Xperia Pro est l’un des smartphones 5G les plus audacieux de 2021, et le premier au monde avec une entrée HDMI. Bien qu’il propose la même technologie d’imagerie que le Xperia 1 II, il a été développé pour être un puissant accessoire pour leSony Alpha, et tirer pleinement parti de son écran OLED 6,5 pouces 21: 9 4K en l’utilisant comme moniteur externe. Utilisez sa connexion HDMI avec un appareil photo compatible pour simplifier la diffusion en direct et le partage de fichiers. Pour faciliter cela, le Xperia Pro comprend une antenne de formation de faisceau à 360 degrés, tandis que le boîtier a été fabriqué à partir d’un matériau à faible diélectrique pour renforcer la connexion 5G lors de la diffusion.

Par ailleurs, les capteurs photo du Xperia Pro intègrent l’AF en temps réel, les commandes manuelles, la possibilité de prendre des photos jusqu’à 20 im/s, avec calcul d’exposition, ainsi que la prise en charge des fichiers RAW. Ajoutez à cela de l’audio haute résolution, une batterie de 4000 mAh, une puce Snapdragon 865 et un enregistrement vidéo 4K à 24, 30, 60 im/s et 120 im/s au ralenti, et vous avez un smartphone qui vous coûtera environ 2500 € (soit 1500 € de plus qu’un Xperia sans prise Hdmi…). Et non, ce n’est pas une faute de frappe.