Sony x Playzer, l’immersion visuelle et musicale au format 21:9

L’Xperia L4 est désormais disponible en France, et à cette occasion Playzer et Sony proposent aux clients Orange souhaitant acquérir l’Xperia L4 de s’immerger au cœur de leurs concerts, émissions ou clips préférés, de chanter sur leurs karaokés adorés grâce au format d’écran 21:9. Un abonnement de trois mois leur est offert sur la plateforme de streaming musicale !

« Lorsque l’innovation mobile rencontre l’innovation musicale, cela ne peut que fonctionner, c’est pour cela que Playzer est heureux de renouveler son partenariat avec Sony pour le lancement du nouveau Xperia L4. L’occasion pour les utilisateurs d’utiliser pleinement les capacités technologiques du smartphone tel que l’affichage HD+ en plein écran 21:9, parfait pour profiter de leur musique en toute liberté. » explique François Planquette, Directeur de Playzer.

Avec son écran 21:9 de 6,2 pouces, couplé à un son de qualité, le Xperia L4 a tout pour garantir une expérience musicale et visuelle sans précédent.Déjà recommandé sur les derniers Xperia 10 et Xperia 10 Plus, Playzer est un service de streaming musical par abonnement qui est dorénavant proposé en suggestion de téléchargement dans le menu de démarrage du Xperia L4 pour tous les clients Orange. A la clé, un abonnement de 3 mois offert sur la plateforme de streaming musical pour profiter de tous ses artistes favoris, clips, concerts, émissions et karaokés préférés sur son Xperia L4, même hors-connexion.

Grâce à son service de streaming musical par abonnement, Playzer offre la possibilité de visionner et d’écouter des vidéos et des clips musicaux en toute mobilité depuis son smartphone, même en mode hors connexion. Une plateforme rapide, intuitive, épurée qui a tout pour garantir une expérience musicale inédite. L’Xperia L4 est disponible au prix indicatif de 199 €, en deux couleurs : noir et bleu.