Sony WM1ZM2, le walkman carrément de luxe

Le boîtier du WM1ZM2, au nom si accrocheur, est fabriqué à partir de cuivre sans oxygène plaqué or pur à 99,99 %, ce qui, selon Sony, aide à créer une masse plus solide pour éliminer les interférences des autres composants internes. Même la soudure utilisée contient de l’or, qui est censé être bon pour “améliorer la localisation du son”.

À l’intérieur, on trouve un ampli numérique S-Master HX, qui est relié au port casque équilibré par un Kimber Kable plus épais, comme le lecteur de musique DMP-Z1 très cher. Tout est fait au nom de la suppression de la distorsion et de la meilleure qualité sonore possible.

Ce Walkman de luxe lit les formats de débit binaire extrêmes, y compris les fichiers audio DSD 11,2 MHz, 32 bits, WAV et MQA 384 kHz, ainsi que les FLAC 96 kHz, ce qui fait honte à la plupart des formats de streaming «haute résolution». La batterie intégrée est bonne pour 40 heures d’écoute continue, et il y a une technologie de rééchantillonnage lorsque vous lisez “uniquement” des pistes de qualité CD 16 bits, 48 hKz. 256 Go de stockage intégré devraient suffire pour embarquer une bibliothèque musicale haute résolution décente.



La série Signature fonctionne sous Android, avec un écran 5 pouces, 720p et les mêmes commandes physiques latérales que les baladeurs haut de gamme précédents. Il y a deux ports casque (un équilibré) et une connectivité USB-C.

Il est disponible à la commande dès maintenant, directement auprès de Sony, pour 3700 €. A ce prix, vous devrez quand même y associer vos propres écouteurs – et vous aurez besoin d’une bonne paire pour vraiment apprécier les capacités sonores du WM1ZM2.

Il existe également un NW-WM1AM2 (légèrement) plus convivial pour les portefeuilles, qui remplace le placage or par un châssis en alliage d’aluminium, réduit le stockage à 128 Go et utilise un câble en cuivre sans oxygène entre son ampli et son port casque. Cela vous coûtera 1400 € directement chez Sony.