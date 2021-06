Sony WF-1000XM4, les meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit ?

Comme nous aimions plutôt les écouteurs WF-1000XM3, nous attendions avec impatience leurs successeurs. Comme on pouvait s’y attendre, le WF-1000XM4 (encore beaucoup trop long, mais au moins Sony est cohérent), sans fil et à réduction de bruit, ont été totalement repensés, lâchant le style des XM3 pour des écouteurs plus petits et plus légers, livrés avec trois tailles d’écouteurs à isolation phonique que vous pouvez tester via l’app Headphones Connect.



Ces WF-1000XM4 comportent deux microphones haute performance de réduction de bruit sur chaque écouteur (un direct et un de rétroaction) pour capter et analyser le bruit ambiant et ainsi renforcer sa réduction avec une extrême précision. Un nouveau diaphragme haute résolution de 6 mm doté d’un aimant de 20% plus grand améliore les performances des WF-1000XM4 dans les basses fréquences, et ainsi les capacités de suppression du bruit.

Les nouveaux embouts isolants offrent aussi une meilleure ergonomie aux WF-1000XM4. Fabriqués à partir d’une mousse polyuréthane unique, souple et élastique pour maximiser la surface de contact entre l’embout et le conduit auditif. Ils éliminent ainsi les interstices pour isoler au maximum le son et réduire le bruit ambiant, tout en assurant un port plus stable.

Ces écouteurs embarquent également un nouveau processeur, qui offre une réduction automatique du bruit du vent parmi ses améliorations, ainsi qu’une nouvelle unité de pilotage et une prise en charge audio sans fil haute résolution avec des combinés compatibles via LDAC. Le mode Wind Noise Reduction détecte la présence du vent et supprime ses effets automatiquement. On retrouve des fonctionnalités familières telles que Quick Attention, le mode audio adaptatif et le retour automatique de la détection d’usure, tandis que Speak-To-Chat, qui a fait ses débuts sur les écouteurs XM4, fait son chemin. Cela mettra automatiquement votre audio en pause lorsque vous parlez, une fois activé.

Malgré leur taille plus petite, Sony promet la même autonomie de batterie jusqu’à 24 heures, avec ces WF-1000XM4 à 280 €, et huit heures avec la suppression du bruit activée, soit en fait un peu plus que ce que vous aviez avec les écouteurs précédents. Une fonction de charge rapide en 5 minutes accorde jusqu’à 60 minutes de temps de lecture. Vous pouvez pré-commander une paire dès maintenant. Et nous les testons dès que possible.

Sony WF-1000XM4, disponibles en noir et en argent, 280 €

https://www.sony.fr/electronics/veritablement-sans-fil/wf-1000xm4