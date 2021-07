Sony présente son haut-parleur tour de cou portable SRS-NB10

Sony n’a jamais été opposé à la fabrication de gadgets étranges, et le SRS-WS1 de 2019 en faisait partie. Le SRS-NB10, lui, est conçu pour l’ère du travail à domicile – ce qui a beaucoup de sens car nous ne sommes pas tout à fait sûrs d’en porter un en public. Ce SRS-NB10 enveloppé de tissu est, selon son fabricant, suffisamment léger et confortable pour être porté toute la journée, reposant doucement sur les épaules de l’utilisateur.

Son haut-parleur est incliné vers le haut afin que le son soit dirigé directement vers vos oreilles et non dans la pièce, tandis que les radiateurs passifs à l’arrière amplifient les basses. Sony dit que tant que vous n’exagérez pas avec le volume, vous devriez pouvoir écouter votre mégamix Phil Collins sans distraire personne autour de vous. Lorsqu’il s’agit de prendre des appels, le SRS-NB10 utilise une paire de micros à formation de faisceaux associés à un traitement vocal avancé pour minimiser l’écho et garantir que tout ce que vous dites est clair. Toutes les commandes dont vous avez besoin se trouvent sur le haut-parleur tour de cou lui-même, qui est capable de se connecter à deux appareils Bluetooth simultanément, vous permettant de prendre un appel au milieu d’une chanson et d’y revenir lorsque vous avez terminé. La durée de vie de la batterie est évaluée à 20 heures, une amélioration significative par rapport au WS1 de 7 heures. Le SRS-NB10, disponible en gris anthracite ou en blanc, sera disponible à l’achat à partir de septembre 2021, au prix d’environ 150 €.