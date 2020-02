Sony présente ses Xperia 1 II et Xperia 10 II

Sony annonce aujourd’hui deux nouveaux smartphones, l’Xperia 1 II (mark II) ainsi que son milieu de gamme l’Xperia 10 II (mark II).

Premier smartphone premium 5G de Sony, l’Xperia 1 II est le seul au monde à pouvoir capturer l’instant idéal avec une prise de vue à grande vitesse. Il propose une expérience vidéo digne du cinéma grâce à l’application Cinematography Pro « powered by CineAlta », et ses vitesses d’enregistrement et réglages manuels personnalisés. L’expérience visuelle immersive de l’écran 21:9e CinemaWide 4K HDR OLED de 6,5’’ est enrichie par le son englobant Dolby Atmos.

L’Xperia 1 II dispose d’une vitesse et de performances optimales assurées par une connectivité 5G nouvelle génération via la plateforme mobile 5G Qualcomm Snapdragon 865 et sa batterie 4000 mAh haute capacité avec chargement sans fil.

Ce smartphone sera disponible au printemps 2020 sous Android 10 au prix de 1199 €, en deux couleurs, noir et violet.

Le Xperia 10 II est quant à lui un modèle milieu de gamme résistant à l’eau, pour s’immerger dans son contenu préféré à tout moment sur son écran 21:9è Wide OLED de 6’’. il embarque le nouvel appareil photo à triple objectif du Xperia 10 II, à sa gestion des couleurs améliorée et au nouveau mode Nuit. Résistant à l’eau et à la poussière (IP65/IP68), robuste mais avec un design fin et léger de 151 g, cet Xperia 10 II sera disponible au printemps 2020, sous Android 10 au prix de 369 €, en deux couleurs, noir et blanc.