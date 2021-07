Sony présente le ZV-E10, son nouvel appareil à objectifs interchangeables pour les vlogueurs

Sony présente son nouvel appareil à objectifs interchangeables conçu pour les vlogueurs et les créateurs de contenus, le ZV-E10. Il offre une qualité vidéo et audio élevée, des fonctions optimisées pour le vlog et une connectivité polyvalente. Il est ainsi idéal pour les créateurs de contenus.

Le nouveau ZV-E10 sera disponible en noir et en blanc, en août 2021, pour environ 750 €. Il sera proposé par divers revendeurs autorisés par Sony. Un nouveau kit associant l’appareil ZV-E10 et l’objectif à zoom motorisé E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS sera également disponible fin août 2021 pour un tarif approximatif de 850 €. Il sera proposé par divers revendeurs autorisés par Sony.

Entièrement conçu pour la production de vlogs, ce nouvel appareil associe les technologies d’imagerie avancées de Sony à une ergonomie et une série de fonctions optimisées précisément pour les créateurs de vidéos. Le cœur du ZV-E10 repose sur un capteur CMOS Exmor au format APS-C d’environ 24,2 mégapixels et sur un processeur d’image BIONZ X afin de générer des images de qualité, avec une sensibilité élevée, une reproduction détaillée des textures et un superbe bokeh naturel. De plus, le ZV-E10 intègre les très appréciées fonctions dédiées au vlog qui ont fait le succès du ZV-1, telles que le « Floutage d’arrière-plan » qui permet de passer en douceur d’un fond flou (bokeh) à un fond net, ou bien la fonction « Présentation de produits » qui fait glisser automatiquement la mise au point du visage du présentateur jusqu’à l’objet à mettre en avant.

« Avec le lancement du premier appareil à objectifs interchangeables de Sony dédié aux vlogs, le ZV-E10, nous avons le plaisir de répondre aux besoins croissants des créateurs d’aujourd’hui » indique Yann Salmon Legagneur, directeur marketing produit du département Digital Imaging de Sony Europe. « Le nouveau ZV-E10 réunit la polyvalence et la superbe qualité d’image d’un appareil photo à grand capteur et objectifs interchangeables avec des fonctions intuitives spécialement conçues pour les vlogs : c’est ainsi l’outil idéal pour les créateurs de vidéos qui souhaitent se doter d’un équipement plus avancé. »

Le ZV-E10 est d’abord conçu pour la vidéo, avec son boîtier léger (environ 343 g) et la très populaire articulation latérale de son écran LCD, qui libère le haut de l’appareil pour fixer des micros externes. L’installation est ainsi plus simple, tout en permettant aux utilisateurs de voir l’écran lorsqu’ils se filment eux-mêmes ou lorsqu’ils travaillent près du sol ou en hauteur.

En plus de son écran orientable, le ZV-E10 intègre plusieurs autres fonctions faciles d’emploi, spécialement conçues pour le vlog, comme un nouveau bouton Photo/Vidéo/Ralenti et accéléré, situé sur le dessus du boîtier, qui permet de choisir d’une seule pression le mode de prise de vue désiré.

Ce nouveau modèle comporte également des fonctions vidéo avancées, telles que l’enregistrement en 4K et le ralenti en haute qualité (Full HD 120p). Il dispose également de la stabilisation d’image électronique avec mode Actif pour produire une vidéo stable même lorsque l’utilisateur filme à main levée en marchant. De plus, les technologies avancées de l’autofocus du ZV-E10 assurent une mise au point rapide et précise, avec un suivi de sujet très performant. Le micro directionnel à trois capsules offre un enregistrement du son parfaitement clair.

Les dernières technologies de Sony permettent au ZV-E10 de capturer un son cristallin, qui reproduit clairement la voix de l’utilisateur, à l’aide d’un micro directionnel à 3 capsules intégré. La bonnette fournie permet de réduire nettement le souffle du vent. Pour étendre les possibilités audio, le ZV-E10 dispose d’une interface audio numérique sur la griffe Multi Interface (MI) ainsi que d’une entrée jack permettant de brancher un micro externe. L’ajout d’une sortie jack permet d’utiliser un casque ou des écouteurs pour monitorer précisément l’enregistrement sonore. La synchronisation de la sortie son peut également être réglée pour le direct ou la synchronisation labiale (Lip Sync).

Une fonction exclusive du ZV-E10 est son levier de zoom, qui peut contrôler la focale optique des objectifs à zoom motorisé (power zoom) ou le Clear Image Zoom avec un objectif à focale fixe. Lorsque le boîtier est équipé d’une focale fixe, il reste ainsi possible de zoomer sans perdre en résolution et en conservant la définition 4K. Huit réglages de vitesse du zoom permettent d’accroître la souplesse de création.

La batterie du ZV-E10 offre une excellente autonomie, avec une capacité suffisante pour enregistrer jusqu’à 125 minutes ou 440 images à pleine charge : l’utilisateur peut donc filmer de longues séquences sans inquiétude. En intérieur, des alimentations à courant continu, telles que la AC-PW20AM vendue séparément, permettent de continuer l’enregistrement sans s’inquiéter de la consommation de la batterie. Le port USB Type-C peut également alimenter l’appareil, permettant d’utiliser des batteries externes pour prolonger l’autonomie sur le terrain. Pour préserver la batterie de l’appareil, l’écran LCD du ZV-E10 peut être mis en veille en le refermant ; il suffit alors de l’ouvrir pour reprendre la prise de vue.

Le ZV-E10 peut également servir de webcam de qualité ou de caméra de diffusion en direct en le connectant simplement à un PC ou à un smartphone, pour une mobilité maximale pendant les streamings, sans logiciel supplémentaire. Cette fonction permet à l’utilisateur de profiter au mieux de la qualité d’image remarquable et de l’audio parfaitement claire du ZV-E10, ainsi que de l’exposition automatique à priorité sur les visages et de l’effet Peau lisse, pendant une diffusion en direct ou une visioconférence. Le ZV-E10 supporte les standards utilisés par les webcams, tels que l’UVC (USB Video Class) et l’UAC (USB Audio Class). Il permet également de brancher une alimentation par câble USB pendant le streaming pour prolonger l’utilisation. Pour un fonctionnement plus pratique, il est possible d’attribuer cette fonction à un bouton personnalisé afin de commencer instantanément une diffusion en direct.