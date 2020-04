Sony Playstation 5 : à quoi ressemblera le nouveau contrôleur ?

Et voici le nouveau contrôleur DualSense, le successeur de la ligne classique DualShock. Alors ?

Sa nouvelle esthétique bicolore est immédiatement frappante, ainsi que la construction plus épaisse et le pavé tactile remodelé, mais il y a aussi beaucoup de changements à l’intérieur. Les retours haptiques seront plus sensibles, comme sur les téléphones, offrant plus de flexibilité aux développeurs. Plus intéressant, le contrôleur proposera des “déclencheurs adaptatifs” L2 et R2 qui peuvent être programmés pour différents niveaux de résistance, changeant le type de sensation tactile obtenues durant l’expérience de jeu.

Sony a déclaré à Wired que ce contrôleur PS5 serait un peu plus lourd que le DualShock 4 actuel, compte tenu de la technologie ajoutée. Mais il serait plus léger que le contrôleur Xbox One, avec ses piles. Cette fois, vous aurez droit à un port USB-C. Le positionnement de la barre lumineuse a changé et Sony a intégré des microps au cas où vous voudriez discuter sans casque.