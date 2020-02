Sony offre un écran 21: 9 au Xperia L4

Au cours des dernières années, Sony s’est différencié des autres fabricants en optant pour un écran large 21: 9, faisant de ses téléphones la meilleure option pour les cinéphiles et le multitâche. Frâce au nouveau Xperia L4, ceux qui ne veulent pas payer trop cher peuvent désormais voir de quoi il s’agit.

Avec un écran LCD HD + 21,2 pouces de 6,2 pouces, ce modèle devrait être bon pour la navigation, tandis que l’interface utilisateur multi-fenêtres de Sony vous permet de lancer et d’utiliser deux applications simultanément. Le téléphone est également le premier de la série L d’entrée de gamme de Sony à proposer une configuration à triple caméra, comprenant un objectif principal de 13 MP, un objectif ultra-large de 5 MP et un 2 MP pour la profondeur de champs.

Pour compléter la fiche technique, ajoutons à cela un appareil photo selfie de 8 Mégapixels, une batterie de 3 580 mAh avec une charge rapide, un capteur d’empreintes digitales latéral, 3 Go de RAM et 64 Go de stockage. Plus une prise casque, car Sony les aime toujours. Le Xperia L4 sera disponible dans un choix de deux couleurs, noir et bleu, et sera disponible à l’achat à partir du printemps 2020 au prix de 199 €.