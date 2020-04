Sony lance les Sony Days du 29 avril au 10 mai

Besoin de renouveler sa télé ou son smartphone, envie de se lancer ou de se perfectionner en photo, ou de s’offrir ce nouveau casque pour écouter ses morceaux préférés en toute tranquillité à la maison ? Du 29 avril au 10 mai, la première édition des Sony Days est le moment idéal pour s’équiper ! Les produits stars de la marque seront disponibles chez les partenaires participant jusqu’à moins 15%, selon les produits[1]. Une sélection des meilleurs produits Sony pour se sentir bien chez soi.

Rendez-vous sur https://www.sony.fr/electronics/offres pour accéder aux offres Sony Days sur les sites des partenaires participant à l’opération. Pour chaque produit, une offre associée :

-15%[2] en entrant le code promo SONY15 lors de l’achat, avant de valider le panier sur le site du revendeur partenaire sur une sélection de produits TV et SMARTPHONE.

-10%[3] avec le code promo SONY10 lors de l’achat, avant de valider le panier sur le site du revendeur partenaire[4] sur une sélection de produits PHOTO et AUDIO.

WF-1000XM3, le nec plus ultra du son sans fil

Avis à tous les mélomanes ! Coupés des bruits extérieurs, ils pourront profiter d’une haute qualité sonore alliée à une puissante autonomie, le tout dans un format compact et peu encombrant. La présence de deux microphones permet aussi de téléphoner en toute simplicité.

Dans le cadre des Sony Days, réduction de 10% avec le code SONY10.

Sony AG8, l’harmonie parfaite de l’image et du son

Des images ultra réalistes avec ses couleurs naturelles et ses noirs profonds grâce à sa dalle Oled. Un son unique pour vibrer de toutes les passions, un design épuré qui s’adapte à tous les intérieurs : l’AG8 a tout pour satisfaire les plus exigeants.

Dans le cadre des Sony Days, réduction de 15% avec le code SONY15.

XG95, l’expérience cinématographique à la maison

La XG95 plonge les plus cinéphiles au cœur de l’action ! Avec des images superbement détaillées et contrastées grâce à son écran Full Array LED et un son puissant et enveloppant avec la technologie Acoustic Multi Audio, ce téléviseur crée une expérience cinéma immersive exceptionnelle.

Dans le cadre des Sony Days, réduction de 15% avec le code SONY15.

Alpha 6600, le pouvoir entre les mains de tous les créatifs

L’Alpha 6600 est un Hybride compact ultra performant, au design épuré, disposant des dernières technologies Sony comme le suivi de la mise au point sur les yeux « Eye AF ». Aussi à l’aise en photo qu’en vidéo, avec sa stabilisation par le capteur et sa batterie Z haute autonomie (jusqu’à 800 photos), l’Alpha 6600 sera le compagnon des créatifs experts dans toutes les situations !

Dans le cadre des Sony Days, réduction de 10% avec le code SONY10

Alpha 6400, pour capturer les meilleurs moments

L’Alpha 6400 est un concentré des technologies les plus avancées issues des appareils plein format, dans un appareil photo hybride compact et léger. Il est ultra-rapide avec sa mise au point AF en Temps Réel disposant du suivi des Yeux (Humain et Animaux) Eye AF ainsi que du Tracking des sujets en mouvement. Il propose également des fonctions de prise de vue en rafale à grande vitesse (jusqu’à 11ips avec suivi AF/AE), un processeur de traitement d’image puissant BIONZ X, l’enregistrement vidéo 4K HDR haute qualité… C’est l’outil idéal pour tous les types de créateurs de contenu en recherche de performance et de simplicité.

Dans le cadre des Sony Days, réduction de 10% avec le code SONY10

Xperia 1, l’expérience cinéma 21:9 en 4K

L’Xperia 1 est doté d’un magnifique écran 4K OLED au format cinéma 21:9 pour regarder ses films dans leur format original avec le mode créateur. Un triple objectif photo avec autofocus Eye AF pour réussir tous ses portraits. Un design épuré et des finitions exemplaires pour ce smartphone haut de gamme !

Dans le cadre des Sony Days, réduction de 15% sur le pack Xperia 1 + WH1000XM3 avec le code SONY15.