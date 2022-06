Sony lance Inzone, une nouvelle gamme d’équipements de jeu sur PC

Une nouvelle gamme de casques et de moniteurs 4K est en route…

Quand on pense à Sony et aux jeux, il est très difficile de ne pas penser à PlayStation. Mais le dernier lancement de produit du géant japonais s’adresse directement à la foule des joueurs sur PC, avec une nouvelle sous-marque appelée Inzone.

Au départ, Inzone s’appuie sur deux des autres spécialités de Sony – l’audio et le visuel – débutant avec deux moniteurs de jeu et trois casques. Commençons par les moniteurs. L’Inzone M9 (1099 € (disponible à l’été 2022) est le modèle phare. Il s’agit d’un moniteur 4K de 27 pouces avec une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz, un temps de réponse GtG de 1 ms et une gradation locale complète avec la certification DisplayHDR 600. Comme vous vous en doutez compte tenu des spécifications ci-dessus, le M9 prend en charge la norme HDMI 2.1 et utilise Nvidia G-Sync pour que les jeux restent fluides.

Bien que présenté comme un moniteur PC, Sony fait également du M9 le partenaire idéal de la PS5, avec prise en charge VRR et optimisation HDR automatique. Il saura également quand basculer entre les modes jeu et cinéma, et il existe un mode image spécifique au FPS qui ajuste la luminosité et le contraste pour garantir que les ennemis se démarquent clairement.

La hauteur et l’angle de l’Inzone M9 sont réglables, tandis que le trépied de garniture vous offre plus d’espace de bureau libre pour d’autres accessoires. En plus des deux ports HDMI 2.1, vous disposez également d’un DisplayPort 1.4, d’un port USB-C, d’un port USB-B (en amont), de trois ports USB-A (en aval) et d’une prise jack 3,5 mm. Le M9 prend également en charge le commutateur KVM automatique, vous permettant de contrôler jusqu’à deux PC ou un PC et une console à partir d’un seul ensemble de souris, clavier et casque connectés au moniteur.

Le deuxième moniteur est le Inzone M3. Il est de la même taille que le M9 et possède beaucoup des mêmes fonctionnalités, mais atteint un maximum de Full HD/240Hz. Le M3 arrivera plus tard dans l’année et n’a pas encore de prix.

Sony lance également trois casques Inzone. Le H9 (300 €) et le H7 (230 €) sont sans fil, tandis que le H3 moins cher (100 €) est câblé. Les trois casques disposent d’un son spatial à 360 degrés sur PC (la PS5 utilise sa propre technologie audio Tempest 3D), qui peut être ajusté à l’aide du logiciel Inzone Hub. Vous obtenez également le même micro perche escamotable certifié Discord sur chaque casque.

Le H9 est le seul casque des trois à proposer la suppression active du bruit (ANC), ce qui n’est pas proposé par de nombreux casques de jeu, y compris le propre casque sans fil Pulse 3D de Sony pour la PS5. Sony a intégré la même technologie de capteur de bruit double utilisée dans les écouteurs de la série 1000X. Il existe un mode ambiant si vous préférez ne pas bannir totalement le brouhaha du monde extérieur, tandis que le H9 et le H7 vous permettent d’ajuster manuellement l’équilibre entre l’audio du jeu et le chat.

Il pourrait être près de 100 € moins cher, mais le casque H7 a l’avantage dans le département de la durée de vie de la batterie. Vous pouvez vous attendre à 40 heures sur une seule charge, contre 32 pour le H9 sans suppression du bruit. La durée de vie de la batterie du casque plus haut de gamme est également probablement affectée par son éclairage intégré, qui est exclusif au H9. Vous pouvez recharger pendant que vous jouez, et Sony dit qu’une charge de 10 minutes rendra une heure de jus.

L’Inzone M9 arrivera plus tard cet été, le M3 venant plus tard dans l’année. Les trois casques sont disponibles à la commande dès maintenant.