Sony lance deux nouveaux Walkman premium de la série Signature

Sony présente aujourd’hui le NW-WM1ZM2 et le NW-WM1AM2, ses deux nouveaux lecteurs de musique haut de gamme visant les nouveaux sommets de l’écoute High-Res Audio pour satisfaire les audiophiles les plus exigeants.

Calibré pour une immersion dans un son sublime et subtil, le NW-WM1ZM2 a été finement accordé grâce à des années de maîtrise audio et aux meilleurs matériaux de fabrication. La série Signature de Sony, déjà primée se dote ainsi d’une nouvelle référence synonyme d’une expérience d’écoute inégalée dans un design ultra-premium.

Quant au NW-WM1AM2, il permet de s’abandonner totalement dans un son de haute qualité avec un champ sonore plus riche, plus fluide et plus étendu par rapport à son prédécesseur.

En outre, grâce à leur compatibilité Wi-Fi, les deux lecteurs de musique permettent de télécharger et de diffuser des catalogues infinis de musique pour un plaisir d’écoute sans limite.

Toute l’histoire des lecteurs audio haut de gamme de Sony est caractérisée par une maîtrise audio reposant sur l’assemblage méticuleux de composants exceptionnels. Le NW-WM1ZM2 et le NW-WM1AM2 sont incontestablement le fruit de cette philosophie.

Le NW-WM1ZM2 repose sur un châssis en cuivre sans oxygène (OFC) plaqué or d’une pureté de 99,99 % (4N) pour renforcer la base numérique et la rigidité, et produire ainsi un son clair et expansif où chaque instrument est perçu aussi nettement qu’en live.

De son côté, le NW-WM1AM2 intègre un cadre en alliage d’aluminium garantissant la rigidité du boîtier ainsi qu’une résistance aux bruits électriques et autres interférences pour offrir un son stable de haute qualité.

Grâce à la technologie d’amplification numérique S-Master HX, développée indépendamment pour Walkman®, les modèles NW-WM1ZM2 et NW-WM1AM2 offrent une reproduction audio étonnamment fidèle. L’amplificateur entièrement numérique crée en outre un son riche et puissant profitant de soudure sans plomb de haute qualité.

S’inspirant du DMP-Z1 révolutionnaire, les deux lecteurs de musique disposent d’une alimentation encore plus puissante que leurs prédécesseurs, à la fois dans le bloc analogique que numérique.

Les NW-WM1ZM2 et NW-WM1AM2 incorporent de nouveaux condensateurs perfectionnés – plusieurs condensateurs FT CAP3 (condensateur électrolytique haute capacité) et un gros condensateur à électrolyte solide offrant une grande capacité et une faible résistance. Un châssis en cuivre fraisé et exempt d’oxygène (OFC) recouvre le bloc numérique et permet aux deux lecteurs de musique d’apporter un son semblant jaillir du silence.

Pour obtenir une qualité sonore puissante et fluide, Sony a sélectionné le câble audiophile épais KIMBER KABLE® pour relier la base de l’ampli à la prise casque symétrique du NW-WM1ZM2, une solution similaire à celle du célèbreDMP-Z1. Ce composant minutieusement sélectionné facilite la transmission des signaux audio de haute qualité, pour s’isoler en tête à tête avec sa musique.

Le NW-WM1AM2 utilise un câble OFC à faible résistance assurant une faible distorsion et une meilleure séparation des canaux.

Pour réaliser le son évolutif des deux lecteurs de musique, une double horloge et un Fine Sound Register ont été intégrés avec précision dans chaque Walkman®. De même, pour la première fois, Sony commence à utiliser une soudure par refusion contenant de l’or particulièrement efficace dans l’amélioration globale de la localisation du son et l’élargissement de l’espace sonore.

Le NW-WM1ZM2 et le NW-WM1AM2 intègrent tous deux un moteur de remasterisation DSD pour rééchantillonner l’audio PCM (Pulse Code Modulation) au format DSD (Direct Stream Digital) à 11,2 MHz et ainsi multiplier les options d’écoute musicale.

Grâce aux NW-WM1ZM2 et NW-WM1AM2 et à leur technologie DSEE Ultimate™, l’utilisateur peut également insuffler plus de vie dans sa musique en convertissant de manière ascendante des fichiers musicaux compressés en temps réel. Cet algorithme évolutif offre désormais encore plus d’avantages pour un son de qualité CD sans perte (16 bits 44,1/48 kHz). En restaurant les subtilités acoustiques et la plage dynamique, il accède alors à une expérience d’écoute plus complète.

Les deux Walkman® sont aussi compatibles avec la connexion symétrique et le format High-Res Audio : l’usager peut profiter de ses morceaux préférés, exactement comme l’artiste l’avait imaginé.

Désormais compatibles Wi-Fi et fonctionnant sous Android 11, les NW-WM1ZM2 et NW-WM1AM2 donnent accès à une vaste collection de genres et d’artistes du monde entier. L’utilisateur peut choisir d’écouter de la musique à partir de ses services de streaming et de téléchargement préférés ou de se connecter à un PC pour télécharger des pistes et des listes de lecture de ses propres audiothèques en profitant d’une lecture de haute qualité.

Dotés d’un plus grand écran de 5 pouces (12,7 cm), les deux lecteurs de musique introduisent un nouvel écran tactile fluide et réactif optimisé en HD (haute définition) pour améliorer l’expérience utilisateur. L’usager peut personnaliser l’affichage d’accueil de son Walkman® en fonction de ses propres besoins et ainsi se l’approprier totalement.

Pour permettre de s’immerger dans la musique où que l’on soit, les deux modèles haut de gamme offrent jusqu’à 40 heures ininterrompues[1] de lecture High-Res Audio au format FLAC (96 kHz).

Un port USB Type-C® présent sur les deux modèles assure pour sa part un transfert rapide de fichiers musicaux et facilite la connectivité avec une panoplie d’appareils.

Le NW-WM1ZM2 embarque 256 Go de mémoire et un emplacement pour carte microSD, tandis que le NW-WM1AM2 intègre 128 Go de mémoire et un emplacement pour carte microSD pour permettre d’emporter même les plus grandes collections de musique partout où l’usager va.



Les produits Sony ne sont pas seulement conçus pour être élégants, mais aussi pour respecter l’environnement. L’emballage des modèles NW-WM1ZM2et NW-WM1AM2 ne contient donc aucun plastique[2], en accord avec l’engagement de Sony à réduire l’impact de ses produits et pratiques.

Le NW-WM1ZM2 sera disponible à partir d’avril 2022 à 3700 €.

Le NW-WM1AM2 sera disponible à partir d’avril 2022 à 1400 €.