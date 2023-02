Sony lance deux nouveaux modèles de casques légers et abordables

Lorsqu’il s’agit d’un bon casque, Sony est le choix évident pour beaucoup. Les écouteurs de la marque sont connus pour leur qualité audio exceptionnelle, mais cela s’accompagne souvent d’un prix élevé. Heureusement, les derniers modèles de Sony sont légers et plus abordables, tout en offrant la qualité que vous attendez.

Le premier est le casque sans fil WH-CH720N. Cet ensemble supra-auriculaire intègre la technologie Dual Noise Sensor et la puce Processor V1 de Sony pour une suppression efficace du bruit. Vous trouverez un design familier sur ces écouteurs, mais la marque garde les choses légères. Comptez environ 35 heures d’autonomie, en fait. Sony a également réussi à intégrer des fonctions d’amélioration de la voix et de réduction du bruit dans les micros intégrés.

Nous avons également le casque WH-CH520, légèrement moins cher, qui se concentre sur le confort, avec un rembourrage doux et un bandeau réglable. Vous devriez avoir jusqu’à 50 heures d’autonomie de la batterie de ce modèle, de sorte que vous bénéficiez toujours d’une écoute toute la journée. Les boutons sur le côté du casque permettent une gestion facile des appels, vous pouvez donc laisser votre téléphone tranquille. Les micros intégrés intègrent également une suppression du bruit pour un son plus clair.

Les deux proposent le Digital Sound Enhancement Engine pour reproduire l’audio en haute qualité, exactement comme l’artiste l’avait prévu. La fonctionnalité se concentre sur l’ajout de sons à haute fréquence dans le paysage sonore qui sont généralement manqués. Vous pouvez également coupler les casques avec l’application compagnon de Sony, qui vous donne un contrôle total sur les paramètres d’égalisation.

Le dernier né de Sony a attiré votre attention ? Le WH-CH720N est disponible en noir, bleu et blanc. Vous pouvez les pré-commander directement auprès de Sony pour 150 € et ils arriveront en mars. Les WH-CH520 sont disponibles en noir, bleu, blanc et beige – mais pour un peu moins cher. Vous pouvez également les pré-commander directement auprès de Sony à 70 € pour une arrivée en mars.